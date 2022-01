Mit Stand Samstag, 29. Jänner 2022, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Vöcklabruck 3.026 "aktive" Fälle von bestätigten Infektionen mit dem Corona-Virus. Das sind um 113 mehr als gestern, Freitag, Früh.



BEZIRK VÖCKLABRUCK. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden sind 515 neue Infektionen gemeldet worden. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Vöcklabruck beträgt 34.977.

Die 7-Tage-Inzidenz – das ist der Wochendurchschnitt an neu gemeldeten Corona-Fällen bezogen auf 100.000 Einwohner – liegt für den Bezirk Vöcklabruck derzeit bei 2.181,3.

Aktuelle Todesfälle

Am 27. Jänner starb im Salzkammergut Klinikum eine 78-jährige Frau mit Vorerkrankungen, wohnhaft im Bezirk Vöcklabruck.

Nachmeldung: Ein 71-jähriger Mann mit Vorerkrankungen aus dem Bezirk Vöcklabruck verstarb am 24. Jänner.

"Alles gurgelt": Abgabe bis Anfang April

Das Pilotprojekt von „Alles gurgelt“ in den Bezirken Gmunden, Linz und Vöcklabruck endete mit 4. Dezember 2021. Die Abgabemöglichkeit für die PCR-Gurgeltests besteht aber nach wie vor und wurde bis Samstag, 2. April 2022, verlängert, weil nach wie vor rund eine Million „Alles gurgelt“-Testkits nicht verwendet wurden. Bereits ausgegebene Testsets können daher weiterhin in ausgewählten Filialen von Bipa, Billa, Billa plus und Penny der drei Bezirke abgegeben werden. Die Verwendbarkeit der Tests hat sich von neun auf zwölf Monate verlängert. Somit ist die Verwendung drei Monate länger möglich als das auf der Packung angegebene Haltbarkeitsdatum. Alle Informationen zu den Abgabestellen auf allesgurgelt.at/oberoesterreich.

Hier gibt’s alle Informationen zum Covid-19-Testangebot.

Lesen Sie auch:

Gastbeitrag: Geschichte des Impfens

Hier kann man sich im Bezirk impfen lassen

"Die Situation ist ernst"



Achtung: Alle in diesem Beitrag ersichtlichen Daten werden von der Corona-Seite des Landes OÖ und aus den Presseaussendungen des Krisenstabs entnommen und von uns einmal täglich – immer morgens – aktualisiert. Das Land OÖ stellt hier jeweils zweimal täglich aktualisierte Zahlen zur Verfügung.

Information zum oö. Covid-19-Dashboard:

Mit 14. Dezember 2021 wurde die Datengrundlage des Dashboards des Landes umgestellt. Bisher wurden die Daten vom Dashboard des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz entnommen. Das Bundessystem ist in den vergangenen Wochen, aufgrund des sehr dynamischen Fallgeschehens, immer wieder ausgefallen und soll mit 20. Dezember offline genommen werden. Aus diesem Grund werden seit 14. Dezember 2021 die Daten aus dem oberösterreichischen epidemiologischen Monitor (EPM) für das oö. Covid-19-Dashboard übernommen.

Im Zuge dieses Transfers wird es auch zu einer Bereinigung der Daten kommen, die auch auf dem Dashboard ersichtlich sein wird und sich auf der völlig anderen Datenquelle begründet. Etwaige Abweichungen begründen sich insbesondere an Zuordnungsfragen von Einzelfällen zwischen den Bundesländern. Die Zahl der aktiv Erkrankten wird einmalig etwas steigen.

Mehr Infos zu Fällen in ganz OÖ:

700 Corona-Infizierte, 53 Neuinfektionen, 5.608 Genesene