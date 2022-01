Am 29.01.2022 fand die 153. Wehrversammlung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Gleisdorf, unter Einhaltung der Corona-Maßnahmen, im forumKloster statt.



Pünktlich um 16 Uhr begrüßte Ortskommandant HBI Jürgen Hofer neben seinen Kameraden und Kameradinnen auch die Ehrengäste NAbg. BGM Christoph Stark, 1. Vizebgm. Thomas Reiter, OBR Johann Maier-Paar, ABI Rudolf Karrer, E-ABI Josef Jakum, E-ABI Heribert Drobnak, FA Dr. Walter Reinbacher, Ortsstellenleiter des Roten Kreuz DI Mario Keusch und Stadtpfarrer Mag. Johann (Giovanni) Prietl.



Da die letzte Wehrversammlung erst im Herbst des vergangen Jahres war, hielt sich Hauptbrandinspektor Jürgen Hofer bei der Eröffnung kurz.

Er erinnerte sich, an den für ihn bewegenden Moment, kurz vor Weihnachten, als er die DLK 23/12 nach langen Bemühungen endlich „nach Hause“ fahren durfte, zurück. Ab Mai, wenn die Ausbildungen der Kameraden/innen abgeschlossen sind, könne sie zu 100% in den Einsatzdienst gestellt werden.

Bei OBI Christian Schellnast bedankte er sich für die gute Zusammenarbeit der letzten 10 Jahre, da dieser nicht nochmal zur Wahl als Kommandant-Stellvertreter antreten wird. Er wurde zum OBI a.D. ernannt und erhielt eine Floriani-Statue.

Nach den Berichten der Kassiere und Rechnungsprüfer standen die Auszeichnungen und Beförderungen an.

-Neuaufnahme:

Marco Zöller

-Angelobung zum Feuerwehrmann:

FM Felix Gmoser

-Beförderungen/Auszeichnungen (werden im Zuge der Florianifeier übergeben):

FM Marco Walch

HFM Fuchs Christian

HFM Dominik Gspandl

HFM Theresa Maier

HFM Dominik Suppan

HFM Stefan Walch

HFM Marco Wippel

Abschließend zur Wehrversammlung richtete Stadtpfarrer Mag. Johann Prietl, der eher unter dem Namen Giovanni bekannt ist, seine Grußworte an die Mannschaft. Giovanni drückte sein Mitgefühl aus und bedankte sich, dass es die Freiwilligen Feuerwehren gibt. Auch in herausfordernden Zeiten, sei es in der aktuellen Pandemie oder nach schweren Einsätzen, solle man die Hoffnung nicht verlieren und an das Gute glauben. Wichtig sei dabei die Liebe, beziehungsweise der gegenseitige Respekt.

Nach einer kurzen Pause wurde um 17 Uhr die Wahlversammlung von ABI Rudolf Karrer eröffnet.

Von 92 wahlberechtigten Personen waren 66 Personen anwesend und somit war die Wahlversammlung beschlussfähig.

Nach Verlesung der Wahlvorschläge und der Annahme der Nominierung durch die Kandidaten wurde die Wahl zum Kommandanten und des Kommandanten-Stellvertreter durchgeführt. Hierbei wurde unser bisheriger Kommandant HBI Jürgen Hofer zum vierten Mal in Folge wiedergewählt. Als neuer Kommandant-Stellvertreter wurde OBM Stefan Absenger gewählt.

Im Namen der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Gleisdorf gratulieren wir hiermit HBI Jürgen Hofer und OBI Stefan Absenger nochmals zur Wahl!

Zu Guter Letzt sprachen die Ehrengäste ihre Grußworte aus.

Ortsstellenleiter des Roten Kreuz DI Mario Keusch gratulierte dem neu gewählten Kommando und zur neu angeschafften Drehleiter. Er hofft, dass es auch bald wieder mehr kameradschaftliche Zusammenkünfte geben kann und freue sich auf die Veranstaltungen, die im Zuge unseres 150-jährigen Bestehens geplant sind.

OBR Johann Maier-Paar lobte die Mitglieder der Feuerwehr Gleisdorf für ihre „Handschlagqualität“ und bedankte sich für die allzeit gute Zusammenarbeit.

NAbg. BGM Christoph Stark fasste nochmal die Emotionen dieses Abends zusammen. Er ist stolz, dass seine drei Wehren, Labuch, Nitscha und Gleisdorf so gut miteinander Arbeiten und gratulierte ebenfalls dem neuen Kommando.

Bericht: LM d.V. Ing. Laura Heidenbauer

Fotos: OLM d.V. Gerald Dreisiebner