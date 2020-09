Nachruf für Ehrenobmann Franz Schanes

Völlig unerwartet hat uns unser geschätzter und beliebter Ehrenobmann des Seniorenbundes Nitscha, Herr Franz Schanes für immer verlassen.

Nach einem arbeitsreichen und erfüllten Leben hat ihn der Allmächtige im Alter von 88 Jahren in die ewige Heimat abberufen.

Herr Franz Schanes war 28 Jahre Mitglied im Steirischen Seniorenbund, einige Jahre Obmannstellvertreter und 10 Jahre Obmann der Ortsgruppe Nitscha. Unzählige schöne Ausflüge und viele gesellige Zusammenkünfte hat er im Laufe Seiner ehrenamtlichen Tätigkeit organisiert, wobei Ihn seine Frau Maria tatkräftig unterstützte.

Unser aufrichtiges Mitgefühl, aber auch großer Dank gilt seiner Familie, die es ermöglichte, dass Franz bis zu seinem Ableben zu Hause in der gewohnten Umgebung verbringen konnte.

Die große Wertschätzung des Verstorbenen kam auch durch die große Anzahl von Seniorenbundmitgliedern zum Ausdruck, die Ihm auf dem letzten Erdenweg begleiteten.

Bez.Obmann Stellvertreter Toni Paierl würdigte in einem tiefempfundenen Nachruf, das Leben und Wirken des Verstorbenen.

Der Steirische Seniorenbund dankt Herrn Franz Schanes für seine großartige , ehrenamtliche Tätigkeit für unsere Senioren und für die vielen schönen , geselligen Stunden in unserer Gemeinschaft.

In dankbarem Gedenken

Der Seniorenbund Nitscha