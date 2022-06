Zum Glück war es nur eine Feuerwehrübung der Florianis bei der Volksschule. Im Schulhaus in Prebuch brach im Erdgeschoss ein Brand aus, so die Übungsanahme:

Über Florian Weiz wurden die FF Prebuch und FF Preßguts zur Übungsannahme: B14 - Brand Volkschule Prebuch am 24.Juni 2022 um 9:00 Uhr alarmiert. Beim Einsatzort angekommen, wurde mit der Personenrettung begonnen und die Brandbekämpfung vorbereitet. Einsatzleiter und Kommandant HBI Dominik Gross (FF Prebuch) alarmierte zur Unterstützung die Feuerwehren Albersdorf, Neudorf/Großpesendorf, Gleisdorf und Kühwiesen. Gemeinsam wurden die Personenrettung der 127 Kinder von den 7 Klassen sowie den LehrerInnen , zugleich wurde die Brandbekämpfung durchgeführt.

Es wurden 2 Schüler und eine Lehrerin vermisst, die mittels schwerem Atemschutz von 3 Trupps gerettet wurden. Die Schüler im Erdgeschoss stiegen über das Fenster ins Freie und die oberen Eingeschlossenen wurden mittels Leiterweg in Sicherheit gebracht. Die Drehleiter der FF Gleisdorf brachte im Dachgeschoss die Kinder mit ihrer Direktorin mit dem Korb auf den sicheren Boden herunter. Es wurden vorbildlich gegen Rauchausbreitung die Türen mit nassen Handtüchern abgedichtet und die Fenster verschlossen. Einige Schüler hatten ein wenig Angst, welche aber vom Lehrpersonal und den Feuerwehrkameraden beruhigt und in Sicherheit gebracht werden konnten. Nach ca. einer Stunde waren alle Personen gerettet und der Brand bekämpft. Für die Kinder gab es anschließend beim Feuerwehrhaus noch Würsteln.

Bei der Schlussbesprechung am Parkplatz beim Feuerwehrhaus wurde von HBI Dominik Gross noch einmal der Ablauf Revue basiert gelassen. Bei dieser Besprechung waren auch Bürgermeister Robert Schmierdorfer und VS- Direktorin Helga Sifkovits anwesend.

Es nahmen von 6 Feuerwehren, 11 Fahrzeuge mit 65 Mann an der Übung bei der Volksschule Prebuch teil.