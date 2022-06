Mit elf Konzert in ebenso vielen Kirchen der Oststeiermark wird wieder ein reichhaltiges Programm, das der Orgelvielfalt gerecht wird, veranstaltet. Bis 28. August haben sie die Möglichkeit, eines dieser Orgelkonzerte zu besuchen.

OSTSTEIERMARK. Organisten aus Österreich, Ungarn und den Niederlanden bestreiten das umfangreiche Programm – ergänzt mit Sologesang und Chordarbietungen, sowie instrumental mit Flöten und Klarinetten.

Es gibt auch die Möglichkeit ABOs für alle Konzerte zum Preis von 90,- Euro (Mitglieder 75,- Euro) zu erwerben. das entspricht einer beinahe 60 prozentigen Ersparnis gegenüber dem Preis an der Abendkassa – also ein echtes Schnäppchen, vor allem wenn bedacht wird, dass die ABO-Karte übertragbar ist! Karten gibt es in den Tourismusbüros Anger, Stubenberg und Pöllau und unter 0650/2112045

Die Orgelkonzerte 2022 starteten wieder am 19. Juni in der Friedhofskirche in Anger bei Weiz.

Foto: zVg

hochgeladen von Josef Hofmüller

Die Termine:

26. Juni Wallfahrtskirche Pöllauberg, Orgelkonzert, Sietze des Vries

3. Juli Filialkirche Blaindorf, Orgelkonzert mit Flöten mit Caroline Atschreiter und Jasmin Vorhauser

10. Juli Friedhofskirche Pischelsdorf, Chor-Orgelkonzert mit Josef Hofer und Kammerchor Oststeiermark

17. Juli Pfarrkirche Puch bei Weiz, Orgelkonzert mit Nikita Gasser

24. Juli Wallfahrtskirche Maria Fieberbründl, Orgelkonzert mit Klarinettenquartett mit Peter Tiefengraber und QuartArt

31. Juli Pfarrkirche Kaindorf, Orgelkonzert mit Robert Kovacs

7. August Basilika Pöllau, Orgelkonzert mit Emanuel Schmelzer-Ziringer

14. August Pfarrkirche Anger, Orgelkonzert mit Gesang mit Daniel Freistetter und Tobias Lusser

21. August Pfarrkirche St. Johann bei Herberstein, Orgelkonzert mit Gesang mit Sara-Maria Pilwax und Zuzanna Mika

28. August Pfarrkirche Stubenberg an See, Orgelkonzert mit Julia Lehner.

Alle Konzerte beginnen Sonntags um 18 Uhr.