Nach der Sonderausstellung Stadtgeflüster Teil IV wird es im Jänner bunt im Museum im Rathaus von Gleisdorf.

Valentina Eberhardt, Kunsthistorikerin, Kunsterzieherin, freischaffende Künstlerin und Vizepräsidentin des „Künstlerbundes Graz“, bringt Farbe und Licht in den kalten Jänner.

Der Kugelschreiber ist ihr Alleinstellungsmerkmal und wird in Kombination mit Aquarellfarbe verwendet. Mit der Ausstellung „Città del Sole“ gibt sie einen kleinen Einblick in ihr umfangreiches künstlerisches Schaffen.

Aufgrund der aktuellen Coronasituation wird die Vernissage am 7. Jänner um 19 Uhr online stattfinden (YouTube Solarstadt Gleisdorf).