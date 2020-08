Patrick Dunst wird als schrägster Jazzer unseres Landes bezeichnet. Jetzt hat er gemeinsam mit der einzigartigen Julia Stemberger und dem Dichter Franzobel zu einem Abend in das Kunsthaus Weiz geladen. Dies fand jetzt m Zuge des Steirischen Kammermusik Festival 2020 statt.

Und wenn verschiedene Charaktere und Alphatiere aufeinander stossen, so kann von einem interessanten und spannendem"Erdbeben" ausgegangen werden. So geschehen.

Die Texte von Schriftsteller Franzobel (eigentlich Franz Stefan Griebl) wurden von ihm selbst und auch von der grandiosen Schauspielerin und Romy bzw. Goldener Löwe Gewinnerin, Julia Stemberger, exzellent und überzeugend performet. Untermalt wurde der Sprachgenuss der beiden Künstler vom steirischen Jazzorkan Patrick Dunst, der mit seiner Band den Abend zu etwas ganz besonderem werden lies.

Am Freitag 14. August ab 19:30 macht das Kammermusik Festival Station im Forum Kloster in Gleisdorf. Hier trifft Vivaldis "Vier Hochzeiten" auf den Tangomeister Astor Piazzolla und daraus entstehen die "Acht Jahreszeiten", dargeboten vom Ensemble "Oberton+"