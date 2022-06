Der Ortsteil Wollsdorf in der Marktgemeinde St. Ruprecht wird bis Mitte 2023 mit Glasfaser und einem neuen Stromnetz zukunftsfit ausgebaut.

Vergangene Woche hat die Feistritzwerke-STEWEAG GmbH mit dem Glasfaserausbau und dem Stromnetzausbau in Wollsdorf begonnen. „Bis Mitte 2023 werden wir im Ortsteil Wollsdorf rund 3.000 lfm an Freileitungen abtragen und durch rund 9.000 lfm erdverlegte Leitungen ersetzen“, so der Geschäftsführer Mag. Erich Rybar. Im Zuge des Stromnetzausbaues werden auch rund 10.000 lfm an Lichtwellenleiterrohren verlegt.

"Wir freuen uns sehr, dass wir in Zusammenarbeit mit den Feistritzwerken zwei wichtige Infrastrukturmaßnahmen im Ortsteil Wollsdorf umsetzen können", so Vzbgm. DI Franz Nöhrer. Durch den Stromnetzausbau ist auch der weitere Ausbau der erneuerbaren Energien (z.B. Photovoltaikanlagen) gewährleistet. Mit der Versorgung mit ultraschnellem und sicherem Internet werden die Weichen in Richtung digitaler und vernetzter Zukunft gestellt.