Wie viele andere, musste auch der Maturaball des BG/BRG Gleisdorf auf ein späteres Datum verlegt werden. Gefeiert wurde am Abend des 18. Juni 2022 und glücklicherweise konnten alle Maturantinnen und Maturanten anwesend sein. Zusätzlich zur Veranstaltung des Balls wurden an diesem Abend im forumKLOSTER in Gleisdorf auch die Zeugnisse an die Absolvierenden ausgehändigt. Von Direktor Hofrat Mag. Nikolaus Schweighofer, der zugleich für den Vorsitzenden der Prüfungskommission sprach, gab es hohes Lob für die engagierten Schüler des BG/BRG Gleisdorf. Passend zum Thema "Mafia(tura) - Unser letzter Auftrag", konnten die Gäste Napoli (Jazz-Bar), Mailand (Kaffeebar), Florenz (Bier-Bar) und weitere italienische Orte besuchen. In Roma (Hauptsaal) entführte die Band "Sidestep" mit stimmungsvollen Liedern auf die Tanzfläche. Unter der technischen Leitung von Laszlo Palocz wurde das Geschehen von der Hauptbühne in zwei weite Räume live übertragen. "Tontechnik Walter" sorgte bei Eröffnung und Mitternachtseinlage für einwandfreien Ton.