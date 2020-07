Sommerliche Action für die Weizer Jugend

Der Sommer ist da und mit ihm die Frage, was mache ich heute? Vor allem Jugendliche stellen sich oft die Frage, neben einem Ferialjob, was tun am Nachmittag? Die Junge Stadt Weiz hat da ein paar Ideen.

Dass es genügend Schwimmbäder und Seen in der Region gibt ist bekannt. Aber was tun, wenn es mal regnet oder man einfach keine Wasserratte ist? Die Junge Stadt Weiz hat sich darüber Gedanken gemacht und für den heurigen Sommer gleich zwei coole Projekte entwickelt: Eines für die Umwelt und eines für die Freizeitgestaltung.

Aktion: "Sauberes Weiz"

In und um Weiz gibt es viele schöne Plätze, die zum Verweilen einladen. Bedingt durch Corona ist der Weizer Bevölkerung in letzter Zeit vermehrt aufgefallen, dass Jugendliche einige Plätze im Freien aufsuchen, an denen sie gemütlich zusammen sitzen und ihre Freizeit genießen können. Das Problem dabei ist nur, dass dabei immer viel Müll liegen gelassen wird. Mit der Aktion „Sauberes Weiz“ will die Junge Stadt informatives zum Umweltschutz mit ganz viel Witz verbinden und damit zu einem nachhaltigen Miteinander aufrufen. Sie zeigen auf, wie welcher Müll zu trennen ist oder geben lustige Anekdoten über Müll zum Besten. Ein Gewinnspiel rundet das Projekt ab: "Wer ein vorher-nachher Foto eines Zusammengeräumten Platzes in Weiz macht und das einsendet, kann tolle Preise gewinnen", verrät Julian Macher von der Jungen Stadt.

Hier geht's zum Gewinnspiel.

„9Woch’n, 9 Soch’n“

Damit das Freizeitprogramm für den heurigen Sommer 2020 nicht einfallslos wird, hat sich die Junge Stadt ebenfalls viele Gedanken gemacht. In den 9 Wochen der Sommerferien gibt es daher 9 Tipps zur Freizeitgestaltung – also 9 ausgefallene "Soch'n", die man in und um Weiz unternehmen und ausprobieren kann. "Die Schwimmbäder kennt jeder. Wir haben ein paar coole Aktivitäten zusammengeschrieben, so gibt es jede Woche etwas neues zum Ausprobieren in und um Weiz", erzählt Macher.

Von Wanderungen bis zu sportlichen Aktivitäten steht vor allem die gemeinsame Aktivität im Vordergrund. Ob ein Ausflug zum Jägersteig oder ein Abend auf der Kegelbahn, so kommt im Sommer sicher keine Langeweile auf. Jeden Donnerstag postet die Junge Stadt die neue Aktivität auf den sozialen Medien und stellen außerdem eine Liste zum Abhacken auf Instagram, durch die bereits die eine oder andere Mitmach-Challenge ins Leben gerufen wurde.

Also nicht's wie los: reinklicken und mitmachen!