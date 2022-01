Insgesamt elf Läufer von der Laufgemeinschaft von Gutenberg-Stenzengreith und Mortantsch haben das Friedenslicht am 24. Dezember 2021 vom Bahnhof Weiz an insgesamt 14 Stationen an die Bevölkerung von Mortantsch und Gutenberg-Stenzengreith übergeben.

Einen Teil der freiwilligen Spenden (1.100 Euro), wurde für die Familie Weißenbacher aus Steinberg in der Gemeinde Mortantsch für ihr Pflege ihres schwerkranken Kindes gesammelt.

Die Laufgemeinschaft bedankt sich bei allen Spendern und freut sich, die Familie dadurch finanziell ein wenig unter die Arme greifen zu können.

