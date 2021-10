Das Borg Birkfeld und die Mittelschule Ratten erhielten das Österreichische Umweltzeichen.

Unsere Schulen legen den Grundstein für eine nachhaltige Lebenswelt und Zukunft, daher ist es umso wichtiger, Wissen und Handeln für Umwelt- und Klimaschutz im Unterricht zu vermitteln und im Schulalltag zu integrieren.

Diesem Ansatz folgend erhielten zwei Schulen aus dem Bezirk das Österreichische Umweltzeichen für ihre engagierte zukunftsorientierte Bildungsarbeit: Das Borg Birkfeld und die Mittelschule in Ratten. Bildungsminister Heinz Faßmann und Herbert Kasser, Generalsekretär im Klimaschutzministerium, überreichten die begehrte Auszeichnung. Österreichweit wurden 48 Schulen dafür ausgezeichnet.

„In Sachen Klima- und Umweltschutz gibt es sehr viele spannende Aspekte, die es zu entdecken gibt. Gerade die jungen Generationen sind sehr an diesem wichtigen Zukunftsthema interessiert und leidenschaftlich daran beteiligt, an einer klimafreundlichen Zukunft mitzuwirken. In den Schulen mit dem Österreichischen Umweltzeichen wird genau dieses wichtige Gut vermittelt: Wie sie die Welt in eine gute Richtung mitverändern und gestalten und so auch einen wunderbaren Beitrag zum Klima- und Umweltschutz leisten können. Die Schüler bekommen dadurch auch eine gewichtige Stimme und die Möglichkeit, Klimaschutzprojekte in ihrer Gemeinde aktiv anzuregen und sich über die Schule hinaus für eine gesunde und vielfältige Natur und Umwelt einzusetzen“, sagt Klimaschutzministerin Leonore Gewessler.