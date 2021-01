Mit Kammerobmann Sepp Wumbauer als Spitzenkandidat tritt die ÖVP im Bezirk Weiz zu den Landwirtschaftskammerwahlen an.

Am 24. Jänner 2021 wählen die 14.274 Wahlberechtigten im Bezirk Weiz ihre Vertretung für die nächsten fünf Jahre in der Landwirtschaftskammer Steiermark und in der Bezirkskammer Weiz. Der Steirische Bauernbund tritt mit einem erfahrenen Team an, um die Zukunft der bäuerlichen Betriebe und des ländlichen Raums zu gestalten.

„Der Bezirk Weiz als Bezirk der Vielfalt ist Heimat für tausende land- und forstwirtschaftlicheBetriebe. Herausragende Marken von ausgezeichneten Produkten im Bereich der Ernährung haben ihren Ursprung im Bezirk Weiz – da sind wir sehr stolz darauf“, erklärt Bezirkskammerobmann und Bauernbund-Spitzenkandidat Sepp Wumbauer.

Das Jahr 2020 hat gezeigt, dass Lebensmittelversorgungssicherheit einen höherenStellenwert erhalten hat. Dabei hat Regionalität im Kaufverhalten einen Aufschwung erlebt. „Diesen Schwung des regionalen Bewusstseins wollen wir mitnehmen. Wir werden uns auch künftig dafür einsetzen, dass unsere Mitbürger genau drauf schauen, was sie kaufen. Voraussetzung dafür ist die klare Deklarierung der Herkunft der Produkte“, verweist Wumbauer auf die Bedeutung der Herkunftskennzeichnung.

Die größtmögliche Erhaltung der bäuerlichen Betriebe ist seit Jahren erklärtes Ziel von Kammerobmann Sepp Wumbauer. „Benachteiligte Gebiete müssen stärker unterstützt werden und Produktion muss wieder mehr Wertigkeit erhalten. Daher stehen wir voll hinter den bäuerlichen Betrieben, die unter höchsten Auflagen wertvolle Rohstoffe, Urprodukte und Futtermittel sowie forstliche Produkte erzeugen und wertvolle Dienstleistungen zur Verfügung stellen“, erklärt Wumbauer.

Starkes Team für den Bezirk Weiz

Im Bezirk Weiz leitet Sepp Wumbauer seit über 17 Jahren die Bezirkskammer und als Landesobmann des Maschinenring Steiermark. Dadurch hat sich der 51-jährige Bauer aus St. Kathrein bereits ein große Netzwerk aufgebaut, dass er auch weiterhin allen Bäuerinnen und Bauern zukommen lassen will.

Ihm zur Seite steht nun neu mit Rupert Hütter ein junger dynamischer und innovativer Betriebsführer, der mit seiner Familie in Wollsdorf erfolgreich einen gemischten Betrieb mit Ackerbau, Tierhaltung und Direktvermarktung betreibt. An dritter Stelle folgt der Milchbauer Peter Höller aus Birkfeld und danach Richard Loidl, Acker- und Schweinebauer aus St. Margarethen an der Raab. Reihung fünf und sechs gehen an Obstbäuerin Andrea Lammer aus Etzersdorf und Günter Glatzer, Ackerbauer und Schweinezüchter aus Sinabelkirchen.

Das ÖVP-Team stellt sich vor:

Auf der Landeskammerliste kandidieren wieder Paul Lang aus St. Kathrein am Offenegg, Norbert Narnhofer aus Miesenbach und Johannes Leitner aus Ilztal. Sie kennen die Sorgen und Nöte der Bauern und werden sich auch weiterhin mit voller Kraft für alle Produktionssparten und für alle Anliegen der bäuerlichen Betriebsführer einsetzen.