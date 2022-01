Die Laurentiberg Kirche

Die um 1500 erbaute Kirche in Piregg ist ein Juwel im oberen Feistritztal. Die im gotischen Stil erbaute Kirche wurde in den letzten Jahrzenten rundum renoviert. Sie wird in den letzten Jahren immer öfter für Taufen und Hochzeiten genutzt. Die Umgebung kann auch für Spaziergänge und kleinen Wanderungen nutzen.

www.birkfeld.at/wirtschafttourismus/ausflugsziele/kirchen-und-kapellen/laurentibergkirche