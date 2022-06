„Alles Große und Gute geschieht nur, wenn mehr getan wird, als getan werden muss“! Genau das trifft für das kleine Lehrerinnenteam der Kleinschule im Almenland zu. Hier gelingt es, die unterschiedlichsten Stärken der einzelnen Lehrerinnen zu bündeln und bestmöglichst für das Wohl der SchülerInnen einzusetzen. Dieses außergewöhnliche Engagement und die herausragende Leistung in vielen Bereichen schätzen auch die Eltern und die Gemeinde. Es waren nämlich auch alle ElternvertreterInnen und die Schulausschussvorsitzende VBgm. Lucia Steinbauer, die eine Einreichung für das gesamte Lehrerinnenteam geschrieben haben. Groß war die Überraschung, als von HR Dr. Josef Zollneritsch die Einladung zur Preisverleihung die Schule erreichte.

In einem feierlichen Rahmen im AK Bildungszentrum Volkshochschule in Graz erhielt das Lehrerinnenteam den MENSCHEN LEBEN SCHULE-Preis in der Kategorie Schulstufe 1-4 mit dem Motto „Naturparkschule mit Herz“.

Schulleiterin Elfriede Raith meinte sichtlich gerührt, dass es keine größere Wertschätzung gegenüber unserer Arbeit gäbe, als jene der Eltern.