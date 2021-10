Zahlreiche junge Westernreiter aus der Region zeigten ihr Können und verhalfen damit der österreichischen Manschaft zum Sieg.



Nach einem Jahr Pause wurde vor Kurzem wieder die "Paint Horse Europameisterschaft" in Kreuth (Deutschland) ausgetragen. Die Euro Paint ist die größte Show für "Painthorses" – auf deutsch gescheckte Pferderasse – die außerhalb von den USA stattfindet. Heuer konnte dazu wieder über 280 Pferde begrüßt werden.

Insbesondere in den Trail-, Showmanship und Ranchklassen konnte man sich über einen großen Anklang freuen. Erfreulich war auch, dass die Starterzahlen in den Jugendklassen immer weiter zunehmen, denn der Jugend gehört die Zukunft im Reitsport.

Erfolgreiche Jugend aus dem Bezirk

Besonders stolz ist die "Painted Horse Ranch" in Preding bei Weiz über die Erfolge ihrer jungen Westernreiter. So konnte die jüngste österreichische Starterin, Lana Tengg, gleich bei ihrem Debüt in den "Walk-Trot-Bewerben" mit dem souveränen Paintwallach „Olenas Rocks“ zwei Mal den 3. Platz in der Showmansip und Horsemanship belegen.

Joanna Sallegger ist schon längst kein unbeschriebenes Blatt in der Westernszene mehr – sie holte sich mit Erfolgspferd „Like Smokin Gun“ Gold in der "Youth Pleasure" und mit deutlichem Vorsprung auch im "Youth Trail". Felix Friess holte mit „Coups Chinook“ Silber in "Open Western Riding" und Bronze in der "Open Green Western Riding".

Die nächste Jugendliche aus der Erfolgsschmiede von Trainerin Sarah Cividino, ist Veronika Breininger, die sich auf dem jungen Wallach „E Gun“ die Bronze Medaille in der "NY Pleasure" holte. „E Gun“ oder liebevoll "Micky Mouse" genannt, zeigte auch unter Besitzer Egon Wolf seine Qualitäten und holte den Sieg in der "Maturity Pleasure" und den 2. Platz im "Maturity Trail". Weiters konnte sich dieses Dreamteam Silber in der "NA Pleasure" und der "Amateur Junior Pleasure" sichern.

Ein weiteres Dreamteam ist die Trainerin Sarah Cividino auf „Like Smokin Diamond“. Wiederholt sicherten sich die beiden Gold in der "Open Senior Pleasure" und Gold im "Open Senior Trail". Auf ihrem Nachwuchspferd „Lazy Lopin Asset“ holte sie sich zusätzlich Bronze in der" Open Junior Pleasure" und im "Open Green Trail".

Dass Ranch Pferde gute Trail Pferde ergeben, bewies auch „Gunners Goldmine“, der solide Allrounder holte unter Besitzerin Silvia Zötsch Bronze im "Amateur SPB Trail" sowie die Silbermedaille in der "Amateur SPB Ranch Riding".

Als Highlight des Turniers holte sich das Österreichische Team außerdem mit zwei Punkten Vorsprung den NationsCup, wo es galt den Titel zu verteidigen. Damit konnten sich die heimischen Westernreiter erneut gegen ihre Hauptkonkurrenten aus Deutschland durchsetzen.

