Jetzt ging es endlich los mit der Pfirsichernte in der Oststeiermark. Am Hof der Bezirksbäuerin Ursula Reiter am Hohenberg bei Gleisdorf war diese Woche Erntebeginn der köstlichen Pfirsiche. Obwohl sich der Betrieb im außergewöhnlich begünstigten Kleinklima des oststeirischen Hügellandes befindet, hat sich der Erntebeginn doch um einige Wochen nach hinten verschoben. Ursula Reiter dazu: "Im letzten Jahr waren wir am 8. August mit der gesamten Ernte fertig, dieses Jahr beginnen wir erst damit. Die Pfirsiche haben sich aber gut entwickelt und sind so richtig fruchtig geworden. Wir erwarten für heuer eine durchschnittliche Ernte."