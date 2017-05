Jubiläumsausstellung "split art" der ÖGB-Freizeitgruppe Weiz

12.05.2017, 08:19 Uhr

Weiz : Arbeiterkammer | Die ÖGB-Freizeitgruppe Weiz feiert ihr 30-jähriges Bestehen mit einer besondern Ausstellung im Volkshaus Weiz.Eröffnet wurde die außerordentlich gut besuchte Vernissage von ÖGB-Regionalsekretär Walter Neuhold, Kulturreferent Oswin Donnerer, AK-Außenstellenleiter Elmar Tuttinger und Bürgermeister Erwin Eggenreich.An der Ausstellung wirken Erna Hochegger, Erika Kurasch, Christine Maierhofer, Erika Osrecki, Trude Preising, Josefa Ranzenhofer, Brigitte Waldhaus und Elisabeth Wiedenhofer mit.

Walter Neuhold blickte zu den Anfängen der Gruppe zurück, die aus einigen Aquarellmalern bestand. Sie gründeten 1987 die ÖGB-Freizeitgruppe, um verschiedene Kurse und Workshops besuchen zu können, dies immer mit Unterstützung des ÖGB-Bildungsreferats. Seit Beginn ist Elisabeth Wiedenhofer Obfrau der Freizeitgruppe, 1988 gab es die erste Ausstellung. Seither sind viele Menschen in ihrer Freizeit künstlerisch tätig, geben sich etwas Schönem hin und lassen sich auf einen künstlerischen Prozess ein.Oswin Donnerer beglückwünschte zum Jubiläum und betonte, wieviel die Stadt Weiz in diesen drei Jahrzehnten gerade im Bereich der bildenden Kunst getan hat.Für lmar Tuttinger bereichern die interessanten Arbeiten der Künstlerinnen die Räume im Volkshaus.Erwin Eggenreich steht klar hinter dem Bildungs- und Kulturauftrag der Stadt Weiz, was für das gesellschaftliche Leben einer Stadt sehr förderlich ist.Die Ausstellung ist bis Jahresende in der ÖGB (1. Stock) und AK (2. Stock) im Volkshaus Weiz zu sehen.