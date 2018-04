Maibaumaufstellen der Feuerwehr Gleisdorf in der Gemeinde Albersdorf-Prebuch

29.04.2018, 14:04 Uhr

Traditionelles Maibaumaufstellen der FF Gleisdorf in der Nachbargemeinde Albersdorf-Prebuch für den Bereichswasserdienst-Beauftragten.

Der Brauch des Maibaumes ist bei der Feuerwehr Gleisdorf schon ein alter und jedes Jahr bekommt ein anderer verdienter Kamerad einen solchen. Außer ihn Vorjahr bekam der mittlerweile Nationalratsabgeordneter Bgmeinen zu seinem 50. Geburtstag einen gestellt. Heuer bekam der Bereichswasserdienst-Beauftragter Brandinspektor des Fachdiensteseinen mit der Hand aufgestellten Maibaum. Der Baum wird von der Stadtgemeinde Gleisdorf dankenswert von ihrem Wald zu Verfügung gestellt. Eine Partie gräbt das Loch für den Baum und die andere geht in den Wald um ihn umzuscheiden, sowie zu schmücken. Anschließend wurde er mit einem alten Traktor, das von Feuerwehr Fahrzeugen begleitet und von der Polizei Gleisdorf die Strassen sperrte wurde, zum Ziel in Albersdorf transportiert. Der Kameradschaftliche Zusammenhalt ist immer ein sehr großer und Lustig dabei zu sein zu dürfen. Nach dem Aufstellen des ca. 23 Meter Baumes gab es ein antreten durch Ortsfeuerwehrkommandant HBIund die Ehefrau Petra bekam einen Blumenstrauß vom Hauptbrandmeisterüberreicht. Dann wurde das Ehepaar noch von jedem zum Maibaum gratuliert und anschließend wurde bis in den späten Abendstunden gefeiert.