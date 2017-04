Die Südsteiermark Classic kommt nach Gleisdorf

Am Freitagnachmittag, dem 28. April, um 14.30 Uhr macht die Südsteiermark Classic rund um das Autohaus Krammer in Gleisdorf halt. Alle Oldtimerfans und all jene, die es noch werden wollen, sind herzlichst eingeladen vorbeizukommen und die Kultmodelle zu begutachten. Freitagfrüh kommt die Südsteiermark Classic außerdem zur Latschenhütte auf die Teichalm. Weit mehr als 200 Teams versuchen Jahr für Jahr, einen der begehrten Startplätze zu bekommen. Es nahmen im letzten Jahr 158 Fahrzeuge daran teil. Die Südsteiermark Classic garantiert allen Modellen mit einem Baujahr vor 1950 nicht nur einen fixen Startplatz, sondern stimmt auch die Sollzeiten und Schnitte in den Sonderprüfungen auf die Baujahre ab – dies erklärt auch, warum die Südsteiermark Classic auf diesem Sektor seit Jahren die Nummer eins in Österreich ist.