Meister! Wildcats holen sich den Titel

15.05.2017, 11:05 Uhr

Weiz : ELIN Motoren Arena | Nach zwei Vizemeistertitel haben sie es geschafft - die Wildcats Harb Installationen Krottendorf sind erstmals Meister in der steirischen Landesliga im Frauenfussball!!!!Vor 130 Zusehern konnten die Krottendorferinnen die Kötz Haus Ladies mit 3:0 (Hattrick Mara Rechberger) besiegen und sind damit zwei Runden vor Ende der Meisterschaft nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen. Weiters sind sie in Runde 16 immer noch ohne Punkteverlust.

Jetzt steht am Samstag um 17:00 das Duell gegen die zweitplatzierte Mannschaft aus Zeltweg am Programm. Danach wird der Meisterpokal übergeben und dann startet die Meisterfeier die in der ELIN Motoren Arena beginnt und wohl in der Weizer Innnenstadt enden wird....Gratulation an die Mannschaft und das Trainerteam und ein Danke an die tollen Fans, Sponsoren und das Team des SVK !!!