Trotz nochmaliger Verschiebung des traditionellen "Ball der Steirer" will der Trachtenverein Roßecker aus Bruck heuer wieder Veranstaltungen im kleineren Rahmen loslegen.



BRUCK AN DER MUR. Der "Ball der Steirer", ausgerichtet vom Trachtenverein Roßecker in Bruck, hätte heuer bereits im Jänner stattfinden sollen. Coronabedingt musste dieser auf 23. April verlegt werden, doch auch an diesem Datum wird der Ball nicht über die Bühne gehen, denn: "Es ist derzeit leider nicht möglich, den Saal im Brucker Kulturhaus für Veranstaltungen zu buchen, weil es aufgrund einer Vertragskündigung keine Betreuung für den Saal und damit keine Übergabe geben kann", erklärt Roßecker-Obmann Thomas Lang.

Dennoch ist und bleibt man optimistisch und blickt nach vorne: "Unser Ball ist jetzt für 14. Jänner 2023 terminisiert und wir haben auch für heuer noch einiges vor." In den nächsten Tagen wird man die Feierlichkeiten rund um das Osterfest traditionell begleiten, im September wird dann etwas größer gefeiert. Der Anlass: 55 Jahre Kindertanzgruppe. "Da planen wir ein Dreitagesfest von 2. bis 4. September und werden dazu auch internationale Gruppen einladen. Möglicherweise ist sogar eine Gruppe aus Mexiko mit dabei, aber da sind wir noch im verhandeln", erklärt Lang.

Der TV Roßecker bei seiner Auslandsreise in Russland.

TV-Auftritt



Im Oktober soll es dann eine Fernsehaufzeichnung für die Sendung "Mei liabste Weis" mit Franz Posch in Bruck geben und auch zwei Auslandsreisen stehen heuer noch auf dem Programm: "Wir sind eingeladen, die 100-Jahr-Feier des Trachtenvereines Bruck in der Oberpfalz (Deutschland) zu besuchen und bei diesem gesamtbayrischen Trachtenfest dabei zu sein. Außerdem hätten wir für August eine Reise nach Lemberg geplant gehabt; das ist uns aufgrund der aktuellen Lage in der Ukraine aber zu unsicher, deshalb reisen wird als Ersatz zu einem internationalen Jugendtreffen nach Zagreb", so Lang.

Die coronabedingte Auszeit der letzten Monate hat man bei den Roßeckern aber genutzt um den Online-Auftritt aufzupolieren. Mit der neuen App "iTaunz", die laufend überarbeitet wird, und mehr online-Präsenz möchte man vor allem die Jugend ansprechen.

Jahreshauptversammlung mit Neuwahl



Am 26. März fand nach coronabedingter Pause auch wieder eine Jahreshauptversammlung beim Gasthaus Ebner-Hollerer in Übelstein statt. In diesem Rahmen wurde neu gewählt, diverse Ehrungen vorgenommen und auch eine beeindruckende Leistungsbilanz präsentiert: Im Berichtszeitraum (11. Oktober 2020 bis 26. März 2022) trafen sich die aktiven Mitglieder trotz Coronapandemie insgesamt 91 Mal, die Kindertanzgruppe konnte rund 48 Aktivitäten verzeichnen. Dabei waren bei den Vereinsaktivitäten ca. 2.500 Roßecker mit dabei. Das bedeutet umgerechnet einen Arbeitseinsatz von ca. 4.500 ehrenamtlichen Arbeitsstunden im Dienste der Öffentlichkeit bzw. der Volkskultur.

Bei der Jahreshauptversammlung wurden wieder zahlreiche Mitglieder für ihre langjährige Mitglieschaft geehrt.

Der Verein verzeichnet mit 648 aktiven „Roßeckern“ über einen großen Mitgliederstand und darf sich auch über eine engagierte Kinder- und Jugendtanzgruppe freuen; besonders stolz ist man beim Verein darauf, über 50 aktive Kinder im Alter von 4 bis 17 Jahren mitzählen zu dürfen. Die etwa 30 aktiven Tänzerinnen und Tänzer absolvierten im Berichtzeitraum trotz Einschränkungen einige Auftritte, bpsw. durften die Roßecker 2021 durften Österreich in UFA/Russland Österreich offiziell bei der VI. CIOFF Weltfolkloriada repräsentieren zudem wurde man beim niederösterreichischen Tanzbewerb auf der Burgruine Reinsberg sowohl im Tanz- als auch im Plattlerbewerb mit dem Prädikat „Ausgezeichneter Erfolg“ ausgezeichnet.

Neuwahl



Als einer der letzten Punkte fand die Neuwahl der Funktionäre statt. Thomas Lang übernimmt wieder das Amt des Obmannes mit Dominique Lang-Marliot als Stellvertreterin. Manuel Bartl und Nina Ipavec arbeiten zukünftig als Kassiere. Manfred Graf und Jörg Paller unterstützen den Vorstand als Schriftführer. Alle Wahlergebnisse des sehr jungen Vereinsvorstandes (Durchschnittsalter des Vorstandes liegt unter 30 Jahren) erfolgten einstimmig. Als Dank für die jahrelange Unterstützung der Roßecker wurden insgesamt 38 Mitglieder für ihre 25-jährige und die 40-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Erika Tischler, Engelbert Walchhütter und Josef Walchhütter konnte sogar zur 60jährigen Mitgliedschaft gratuliert werden.

