Tirol gehört zu den teuersten Bundesländern, wie eine aktuelle Analyse der angebotenen Kaufpreise von Immobilien in den politischen Bezirken Österreichs von immowelt.at zeigt. Für eine Wiener Immobilie muss man mittlerweile weniger zahlen als in so manch anderen Bundesländern. Die Corona-Krise hat sich bisher nicht auf die Kaufpreise für Wohnimmobilien ausgewirkt, so die Experten vom Immowelt.

ÖSTERREICH. Wer in Tirol auf der Suche nach einer Immobilie ist, muss tief in die ´´Geldbörse greifen: Stolze 6.460 Euro pro Quadratmeter wird für Wohneigentum in Kitzbühel ausgerufen. Die Preise wurden im 2. Halbjahr 2019 und 1. Halbjahr 2020 im Zuge einer Analyse von immowelt.at untersucht. Luxuriöse Wohnungen würden dank beliebter und hochpreisiger Wintersportorte wie St. Johann, Kirchberg oder die Stadt Kitzbühel das Preisniveau nach oben treiben, sodass normalverdienende Familien kaum mehr ein passendes Angebot finden, heißt es in der Aussendung. Auf Platz zwei der teuersten Bezirke liegt Innsbruck mit 5.800 Euro. Ähnlich wie in Kitzbühel prägen exklusive Neubauten den Immobilienmarkt. Generell zeigt sich: Die Quadratmeterpreise in Tirol können sich sehen lassen, etwa in Kufstein (3.900 Euro) und Schwaz (3.630 Euro).

Auch in Salzburg erhöht der Tourismus den Quadratmeterpreis. Salzburg Stadt übersteigt die Grenze von 5.000 Euro pro Quadratmeter, während Dornbirn mit 4.630 und Bregenz mit 4.420 Euro noch darunter liegen. Der Untersuchung zufolge offenbart sich bei der Preisstruktur ein Ost-West-Gefälle. Wohnraum ist in Niederösterreich und im Burgenland am billigsten. Wien befindet sich nur im Mittelfeld der teuersten Bezirke mit 4.390 Euro. Ausnahmen sind die Ballungsräume, die auch im Osten vergleichsweise teuer sind. Besonders im südlich gelegenen Mödling (3.860 Euro) und Baden (3.210 Euro) seien die Kaufpreise dank guter Anbindung an die Schnellbahn dementsprechend hoch. Auch Österreichs zweitgrößte Stadt Graz zählt zu den Ausnahmen im Osten mit einem Quadratmeterpreis von 3.130 Euro.

Das sind die teuersten Bezirke

Kitzbühel: 6.460 EUR

Innsbruck Stadt: 5.800 EUR

Salzburg Stadt: 5.000 EUR

Dornbirn: 4.630 EUR

Hallein: 4.630 EUR

Bregenz: 4.420 EUR

Wien: 4.390 EUR

Salzburg Umgebung: 4.290 EUR

Feldkirch: 4.230 EUR

Zell am See: 4.180 EUR

Das sind die billigsten Bezirke

Murtal: 1.530 EUR

Sankt Veit an der Glan: 1.520 EUR

Lienz: 1.490 EUR

Reutte: 1.450 EUR

Oberwart: 1.390 EUR

Güssing: 1.310 EUR

Oberpullendorf: 1.300 EUR

Lilienfeld: 1.290 EUR

Horn 1.180: EUR

Jennersdorf: 1.070 EUR

