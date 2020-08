Dialekt sprechen ist stark verbreitet in Österreich. Fast jeder Österreicher beherrscht einen Dialekt, seinen eigenen findet er dabei besonders sexy. Eine Studie im Auftrag der Online-Partneragentur Parship.at findet jeder zweite zwei Dialekte besonders attraktiv.

ÖSTERREICH. Die 1.500 Befragten der Studie kürten mit 46 Prozent an Zustimmung Kärntnerisch und Tirolerisch zu den attraktivsten Dialekten, dicht gefolgt von Salzburgerisch mit 44 Prozent. Mit dem Alter nimmt die Begeisterung für Dialekte sogar zu. Während für Unter 30-Jährigen nur 36 Prozent Dialekte anziehend finden, sind es bei den über 50-Jährigen sogar 57 Prozent, die Kärntnerisch als besonders sexy betrachten.

Salzburger finden eigenen Dialekt am schönsten

Männer lassen sich für Dialekte öfter begeistern als Frauen. Laut Studie findet man den eigenen Dialekt besonders attraktiv. Während Salzburgerisch österreichweit auf Platz drei der beliebtesten Dialekte landete, ist die Zustimmung im eigenen Bundesland wiederum fast doppelt so hoch, nämlich 81 Prozent. „Im Bundesländervergleich ist das die höchste Zustimmung für den eigenen Dialekt. Generell zeigt sich, dass die regionale Aussprache zumeist favorisiert wird. Eine gemeinsame Ausdrucksweise verbindet und ist oft Teil der eigenen Identität.“ So erfreue sich fast die Hälfte der Wiener an Wienerisch, insgesamt finde nur jeder fünfte Österreicher die Wiener Mundart "sexy".

Anders ticken die Burgenländer: Sie finden Kärntnerisch und Steirisch (je 54 Prozent) am schönsten, gefolgt von Tirolerisch (51 Prozent), und erst dann den eigenen Dialekt liebenswert (49 Prozent). Insgesamt gaben 94 Prozent der Umfrageteilnehmer an, selber eine Mundart zu sprechen.

