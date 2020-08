In der Grillsaison kommt es immer wieder zu Unfällen. Etwa 700 Menschen verletzen sich in Österreich jährlich beim Grillen so schwer, dass sie im Krankenhaus behandelt werden müssen. Alles über den richtigen Umgang mit Grill, Glut und Gas, damit Unfälle vermieden werden können.

ÖSTERREICH. Auch im Corona-Sommer erfreut sich Grillen ungebrochener Beliebtheit. Doch das Anzünden und Hantieren mit dem heißen Grill führt auch zu einer erhöhten Verletzungsgefahr: Nahezu ein Fünftel (19 Prozent) aller Grillverletzungen betrifft Kinder unter 14 Jahren. Die Mehrheit aller Betroffenen (56 Prozent) erleidet thermische Verletzungen. Schnittverletzungen (21 Prozent) und Stürze (16 Prozent) stellen beim Grillen auch eine Gefahr da. Der unfallträchtigste Wochentag ist übrigens der Samstag – an ihm ereignen sich 38 Prozent aller Grillunfälle.

Grillen am Balkon?

Darf man auf dem Balkon oder Dachterrasse grillen? In diesem Fall rät Experte Armin Kaltenegger vom Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) einen Blick in den Mietvertrag oder Hausordnung zu werfen. "Finden sich darin keine entsprechenden Einschränkungen, ist das Grillen auf Terrassen oder am Balkon grundsätzlich möglich – allerdings ist auch dann darauf zu achten, dass Nachbarn sowie andere Mieter dabei nicht unzumutbar durch Lärm oder Gerüche beeinträchtigt werden“, so Kaltenegger. Bei Balkonen bzw. kleinen bis mittelgroßen Terrassen sollte man auf einen Elektrogrill zurückgreifen.

Holzkohle, Gas oder doch Strom?

Bei dieser Frage entscheidet nicht nur der Geschmack. Auch der Standort und die Lagerung sollte bei der Entscheidung einbezogen werden. So sollte laut KFV ein Holzkohlegrill nur an einem windgeschützten Ort im Garten mit entsprechendem Sicherheitsabstand zu leicht brennbaren Materialien betrieben werden. Bei Gasgrillgeräten ist kein Funkenflug zu befürchten, doch die sichere Lagerung der Gasflaschen in gut belüfteten Räumen benötigt viel Platz. Ein Elektrogrill wiederum darf ausschließlich in trockener Umgebung zum Einsatz kommen – Feuchtigkeit bei Lagerung oder Betrieb kann zu Stromschlägen oder Kurzschlüssen führen.

Richtige Standfläche wählen

Der Griller sollte stets stabil auf einer ebenen Standfläche aufgestellt werden. Am besten in einer windgeschützten Umgebung, um Funkenflug zu vermeiden. Sobald der Griller mit glühender Kohle gefüllt ist, nicht mehr bewegen. Holzkohle- und Gasgrillgeräte niemals in geschlossenen Räumen benutzen - es besteht die Gefahr der Bildung hochgiftiger Kohlenmonoxid-Gase.

Grillkohle richtig anzünden

Grillanzünder aus festen Stoffen sind zu bevorzugen – dazu zählen Trockenspiritus, Anzündriegel oder Zündwürfel. Auch Anzünd-Öle in Spezialflaschen, Grillpasten oder elektrische Grillanzünder sind geeignet. Niemals Brennbare Flüssigkeiten wie Brennspiritus oder Benzin als Anzündhilfe benutzen – sie können gefährliche Stichflammen und Verpuffungen verursachen.

Kübel Wasser in der Nähe

Stets einen Kübel Wasser oder sonstige Löschmittel (Löschdecke, Feuerlöscher) bereithalten. Tropfschalen verhindern Flammenbildung und Rauchentwicklung durch herabtropfendes Fett. Den Grillvorgang ständig beaufsichtigen. Dabei Kinder nie in der Nähe eines Grills unbeaufsichtigt lassen.

Was passiert mit der Restglut?

Hierfür empfiehlt das KFV den Einsatz von Wasser: Die Restglut sollte dabei vollständig unter Wasser gesetzt bzw. geflutet werden. Die Entsorgung der Grillkohle auf dem Kompost besser vermeiden bzw. nur nach vollständiger Flutung durchführen. Für die Entsorgung der Glut einen nicht brennbaren und verschließbaren Behälter benutzen – am besten einen Ascheeimer.

Grillen mit Gas

Da Flüssiggas schwerer als Luft ist, die Gasflaschen in gut belüfteten Räumen lagern und niemals unter Erdniveau (z.B. im Keller). Vor Inbetriebnahme sollten alle Schläuche und Leitungen auf Risse oder Löcher hin kontrolliert werden. Außerdem sollte nochmals sichergestellt werden, dass die Gasflasche richtig angeschlossen ist. Immer den Gasgriller bei geöffnetem Deckel anzünden. Beim Abdrehen sollte man zuerst das Gasventil der Flasche abdrehen und dann warten, bis die Flamme ausgeht.