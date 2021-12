Eine gute Nachricht zum Anfang des Wochenendes. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist so gering wie schon lange nicht mehr.

ÖSTERREICH. In den vergangenen 24 Stunden (Stand: Samstag, 9.30 Uhr) sind in Österreich 2167 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das ist der niedrigste Wert seit Mitte Oktober. Diese Zahlen meldeten die Bundesländer an den nationalen Krisenstab.

Derzeit befinden sich 1.863 Personen aufgrund des Coronavirus in Spitalsbehandlung, davon 496 auf Intensivstationen. Damit ging die Zahl der Patienten auf den Normalstationen um 119 zurück, 20 Patienten weniger wurden auf den Intensivstationen betreut.

Neuinfektionen seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 44

Kärnten: 113

Niederösterreich: 416

Oberösterreich: 312

Salzburg: 21

Steiermark: 307

Tirol: 334

Vorarlberg: 229

Wien: 391

7-Tage-Inzidenz bei 271

Die 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den abgelaufenen sieben Tagen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner, liegt laut Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) bei 271 (Stand: gestern, 14.00 Uhr).

Vorarlberg hat mit 500,2 den deutlich höchsten Wert, gefolgt von Tirol mit 342,6. Am niedrigsten ist die 7-Tage-Inzidenz im Burgenland (150), gefolgt von Wien (218,7).

Der Betrieb des Dashboards des Gesundheitsministeriums erfolgt durch die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) und ist unter „covid19-dashboard.ages.at“ abrufbar. Das Dashboard bezieht seine Daten ausschließlich aus dem Epidemiologischen Melderegister (EMS).

Das EMS ist das offizielle Register, in welches von den Bezirksbehörden sowie von Labors eingetragen wird. Das Bundesministerium für Inneres erhebt die Zahlen im Rahmen der Koordination des Staatlichen Krisen- und Katastrophenmanagements über tägliche Einmeldungen aus den Bundesländern. Diese Zahlen können Fälle enthalten, die im EMS noch nicht erfasst sind.

