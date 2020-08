Am Sonntag lag die Zahl der Neuinfektionen in Österreich erneut im dreistelligen Bereich. Waren es am Samstag endlich wieder Infektionen im zweistelligen Bereich, mussten am Sonntag nun wieder 114 neue Fälle in Österreich vermeldet werden. 120 Österreicher befinden sich in Spitalsbehandlung.



ÖSTERREICH. Wie das Ministerium meldet hab es in den vergangenen 24 Stunden 75 Neuinfektionen alleine in Wien. In Salzburg wurden 13, in Nieder- und Oberösterreich je sieben, in Kärnten und der Steiermark je vier und im Burgenland drei neue Fälle registriert. In Tirol gab es eine Neuinfektion, in Vorarlberg wurde kein neuer Fall verzeichnet.

120 Personen in Spitalsbehandlung



Laut aktuellen Informationen sind 120 Österreich mit einer Infektion mit SARS-CoV-2 in Spitalsbehandlung, 24 davon auf der Intensivstation. In ganz Österreich gib es aktuell 1.386 aktive Fälle. In Summe wurden hierzulande bisher 21.973 Coronavirus-Fälle verzeichnet. Als genesen gelten 19.812. Die Gesamtzahl der Testungen beträgt 955.239.

710 Österreicher verstorben



Aktuell sind 710 Menschen in Österreich bisher am Erreger gestorben. Für die Zählung ist die Definition des Epidemiologischen Meldesystems (EMS) ausschlaggebend.