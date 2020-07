Acht Corona-Infektionen gibt es aktuelle in der beliebten Tourismusregion in St. Wolfgang am Wolfgangsee (Salzkammergut). Laut Krisenstab des Landes Oberösterreich seien die Coronavirus-Fälle in zwei Hotels und in zwei Lokalen aufgetreten. Alle Mitarbeiter und Betroffenen befinden sich in Quarantäne, weiters wurde das gesamte Personal getestet, die Ergebnisse sollen noch am Freitag vorliegen.

UPDATE: Zu den bisher bekannten acht Coronavirus-Fällen in Hotels in St. Wolfgang im oberösterreichischen Salzkammergut sind am Freitag noch acht neue Fälle in sechs weiteren Betrieben dazugekommen. Bei allen Betroffenen handelt es sich um Praktikanten, wie der Krisenstab des Landes Oberösterreich mitteilte. Sie befinden sich in Quarantäne.

ÖSTERREICH. Betroffen waren zunächst nur das Viersternehotels „Seevilla“ und das „Hotel Peter“. Acht Mitarbeiter wurden positiv auf Corona getestet. Weiters sind zwei Lokale betroffen: Das Lokal „13er Haus“ sowie die Bar „W3“. Dort haben sich infizierte Gäste aufgehalten. Das teilte der oberösterreichische Krisenstab Freitagfrüh mit.

Keine Schließung geplant



Alle Betroffenen befinden sich aktuell in Heimquarantäne. Zusätzlich wurden in St. Wolfgang mit Unterstützung der Bezirkshauptmannschaft weitere 203 Personen getestet. Die Ergebnisse sollen Freitagnachmittag vorliegen. Laut Medienberichten sei eine Schließung der Betriebe aktuell kein Thema. Denn die Vorkehrungen in St. Wolfgang seien ohnehin immer streng gewesen. Das sagt der Tourismusverband. Weiters hätte die generelle Maskenpflicht in Oberösterreich in St. Wolfgang wirklich geholfen, Gäste zu schützen, sagte Tourismuschef Hans Wieser im ORF. Alle Sicherheitsbestimmungen seien von den betroffenen Betrieben strikt eingehalten worden.

Appell an Gäste der vergangenen Woche



Alle Gäste, die sich zwischen Freitag, 17. Juli, und Donnerstag, 23. Juli, in einem der vier Tourismusbetriebe in St. Wolfgang aufgehalten haben, sind aufgerufen, ihren Gesundheitszustand genau zu beobachten. Dasselbe gilt für alle Gäste, die sich am vergangenen Dienstag zwischen 10.30 und 16 Uhr in der Therme Bad Schallerbach aufgehalten haben. Ein Badegast, der an dem Tag die Cabrio-Therme Tropicana und das dortige Restaurant besucht hat, wurde positiv auf Covid-19 getestet. Im Falle von Symptomen wie Kurzatmigkeit, Halsschmerzen, Entzündungen der oberen Atemwege, Fieber, trockenem Husten oder plötzlichem Verlust des Geschmacks- und oder des Geruchssinns sollte umgehend die telefonische Gesundheitsberatung 1450 kontaktiert werden.

Maskenregeln in Oberösterreich

Die von der Landesregierung vor zwei Wochen verordnete Regelung bleibt weiterhin aufrecht und wird durch die Bundesregelung nicht außer Kraft gesetzt. In Oberösterreich muss auch weiterhin in allen Geschäften, Banken, Postfilialen, bei Ärzten und in Apotheken, in Krankenhäusern und Heimen, in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Jugendeinrichtung und beim Betreten und Verlassen von Gaststätten und Kirchen ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Das Betreten von allen öffentlich zugänglichen Orten in geschlossenen Räumen in Oberösterreich ist nur mit einem Mund-Nasen-Schutz erlaubt. Das betrifft insbesondere Kunden-, Besuchs- und Wartebereiche. Damit sind bspw. die Kundenbereiche der Handelsbetriebe, Einkaufszentren, Markthallen, Banken, Sparkassen, Versicherungen, die Fahrgastbereiche der Bahnhöfe, aber auch die Besucher/innen-Bereiche von Museen, Ausstellungen, Bibliotheken, Archiven samt de-ren Lesebereich sowie von sonstigen Freizeiteinrichtungen (wie Kinos, Sportstudios oder Hallenbäder), sämtliche Amtsgebäude des Landes und der Städte und Gemeinden, aber auch Räume von Einrichtungen zur Religionsausübung und Indoor-Sportstätten umfasst. Das gilt für Mitarbeiter/innen und Besucher/innen bzw. Kund/innen. Es wird appelliert, auch bei privaten Zusammenkünften und Feiern den Abstand einzuhalten bzw. Mund-Nasen-Schutz zu tragen, sofern man nicht im gemeinsamen Haushalt lebt.

Zahlen stiegen weiterhin in ganz Österreich



Bei einer Pressekonferenz zeigte sich Gesundheitsminister Rudi Anschober (Die Grünen) ob der steigenden Zahlen der Neuinfektionen in Österreich alarmiert: Zuletzt verzeichnete man bundesweit von Mittwoch auf Donnerstag 170 neue CoV-Fälle. Auch gebe es einige Fälle, die keinem Cluster zuzuordnen seien, was besonders zur Besorgnis führe. Hier geht's zum Artikel.

