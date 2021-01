Schulen wohl weiter geschlossen · Arbeitslosigkeit wird weiter steigen · Britische Mutation offenbar in Tirol und Wien. Der tägliche Überblick über aktuelle Themen, die Österreich bewegt haben.

Schulen bleiben länger zu

Die geplante Rückkehr zum Präsenz-Unterricht ab 18. Jänner dürfte so nicht kommen. Die türkis-grüne Bundesregierung diskutierte heute vielmehr über eine weitere Verlängerung des Distance Learnings bis zu den Semesterferien. Details sollen morgen verkündet werden.

Kocher: Arbeitslosigkeit steigt weiter - auch saisonbedingt

Martin Kocher, neuer Arbeitsminister, erwartet einen leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit auch im Jänner und Februar, aber das sei auch saisonal bedingt, betonte er bei einer Pressekonferenz am Dienstag.

Demo gegen Uni-Novelle

Rund 250 Studierende und Professoren gingen am 12. Jänner gegen die geplante Novelle des Universitätsgesetzes in Linz auf die Straße. Durch die Maßnahmen wird eine Verschlechterung der Studienbedingungen befürchtet.

Offenbar Britische Mutation in Tirol

Bei den Betroffenen soll es sich zum Großteil um britische Staatsbürger handeln, die aufgrund einer Skiausbildung in Tirol waren.

Wien, Salzburg, das Burgenland und Kärnten präsentieren Impfstrategie

Drei Bundesländer haben am Dienstag ihre Impfstrategie für die kommenden Wochen präsentiert. Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern gibt es, etwa wann die über 80-Jährigen geimpft werden sollen. In der Bundeshauptstadt werde das erst Mitte Februar der Fall sein, so der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ).

Ex-Ministerin mit weiteren Vorwürfen konfrontiert

Ex-Ministerin Christine Aschbacher soll für ihre Dissertation Interviews mit Führungskräften aus acht Unternehmen geführt haben. Ein Unternehmen bezweifelt das.

