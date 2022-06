Erneut muss am Mittwoch mit zahlreichen Unwettern gerechnet werden. Dieses Mal trifft es vor allem den Süden Österreichs. Neben Regenschauern und Gewittern können auch vereinzelt heftige Hagelstürme auftreten.

ÖSTERREICH. Die nächste Störungszone weitet sich von den westlichen Landesteilen im Nachmittagsverlauf auf viele Landesteile aus. Damit kommt es auch in der Osthälfte immer häufiger zu Regenschauern und Gewitter, warnt die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Der Schwerpunkt der Gewitteraktivität liegt in Kärnten, der Steiermark und im Südburgenland, wo die kräftigsten Gewitterzellen entstehen können. Am beständigsten ist es im östlichen Niederösterreich, in Wien und im Nordburgenland. Bis zum Abend hin verlässt die Gewitterfront dann aber auch wieder Österreich in Richtung Südosten. Dennoch können vereinzelt Schauer aus Nordwesten Richtung Ober- und Niederösterreich und Wien ziehen. Der Wind weht schwach bis mäßig und frischt nur in Gewitternähe markant auf. Tageshöchsttemperaturen 23 bis 30 Grad.

Von Westen breiten sich im Tagesverlauf einige Schauer und Gewitter aus und erfassen laut ZAMG das gesamte Bergland und die Südhälfte.

Foto: ZAMG

Sonniger, aber nicht beständig

Nebel-, Hochnebel und Wolkenreste lichten sich, im Alpenvorland sind auch noch Schauer mit dabei. Sonst scheint häufig die Sonne. Kurze Schauer und Gewitter sind aber weiterhin möglich, besonders im Bergland und im Süden. In Kärnten, im Lungau und in der Steiermark kann es am Nachmittag streckenweise auch länger und kräftig regnen. Der Wind kommt eher schwach aus Ost bis Süd. Frühtemperaturen 12 bis 19 Grad, Tageshöchsttemperaturen 25 bis 32 Grad.

Foto: Stephan Trojer

Heiß mit 31 Grad am Freitag

Ähnlich geht auch am Freitag weiter: Bevor eine markante Störungszone in den Abend- und Nachtstunden in vielen Landesteilen für unbeständiges Wetter sorgen wird, kommt noch einmal die Sonne. Am Nachmittag muss mit schauerartigen Niederschlägen gerechnet werden. Weitgehend trocken bleibt es nur im Nordosten. Gegen Abend greift dann ein Band mit teils kräftigen Schauern und Gewittern von Nordwesten her auf Österreich über. Mäßiger bis lebhafter Südwind kommt auf. Frühtemperaturen 14 bis 20 Grad, Tageshöchsttemperaturen 22 bis 31 Grad.

Wetterwarnungen by ZAMG



