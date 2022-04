Das Wetter wird ab der Mitte der Woche wieder wärmer. Im Westen Österreichs erreichen die Tageshöchsttemperaturen sogar rund 19 Grad.

ÖSTERREICH. Recht verbreitet ziehen am Dienstag, 19. April dichte Wolken durch und es regnet, oft auch kräftig, am meisten an der Alpennordseite. Die Schneefallgrenze sinkt stellenweise auf 600 bis 1000m ab.

Nur ganz im Westen, von Osttirol über das Tiroler Oberland und in Vorarlberg bleibt es trocken und auch länger sonnig. Hier können nur vereinzelte, lokale Schauer nicht völlig ausgeschlossen werden. Die Schneefallgrenze bewegt sich dabei um 1500m.

Der Wind weht schwach bis mäßig, in höheren Lagen teils lebhaft aus nördlichen Richtungen. Die Nachmittagstemperaturen betragen je nach Sonne und Regen 5 bis 18 Grad.

Die Sonne scheint durch

Am Mittwoch, 20. April lässt der Tiefdruckeinfluss nach und es setzt sich großteils sonniges Wetter durch. Nur im Osten zeigen sich noch vermehrt ein paar Quellwolken. Regenschauer sind aber die Ausnahme.

Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nord bis Ost. Die Temperaturen erreichen in der Früh minus 2 bis plus 4 Grad sowie unter tags 10 bis 19 Grad. Am wärmsten wird es hierbei im Westen.

