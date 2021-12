Aufatmen im Tourismus: Deutschland wird die Einstufung Österreichs als Hochrisikogebiet ab 26. Dezember zurücknehmen. Dadurch fällt die Quarantäneregel weg.

ÖSTERREICH. Deutschland stuft Österreich ab dem 26. Dezember nicht mehr als Hochrisikogebiet ein. Das gab das deutsche Robert-Koch-Institut am Donnerstag bekannt. Das bedeutet, dass die verpflichtende fünftägige Quarantäne für die unter Zwölfjährigen wegfällt. Das hatte der deutsche Honorarkonsul Dietmar Czernich gegenüber TT.com bestätigt.

Keine Quarantäne für Kinder

Der Wintertourismus für deutsche Familien, die in Österreich Urlaub machen, ist damit maßgeblich erleichtert. Denn nun fällt die zehntägige verpflichtende Quarantäne für nicht vollständig geimpfte oder genesene Personen weg. Freitesten wäre frühestens nach fünf Tagen möglich gewesen. Auch für Kinder galt eine fünftägige Isolationspflicht. Ein Problem für viele, denn selbst wenn die Eltern geimpft oder genesen wären und somit nach der Rückkehr nicht in Quarantäne müssten, hätten ihre Kinder nach der Rückkehr nach Deutschland in eine Fünf-Tages-Quarantäne müssen. Nun fällt die verpflichtende fünftägige Quarantäne für die unter Zwölfjährigen weg.

Lockdown hat gewirkt

Als Begründung gab Deutschland an, dass der dreiwöchige Lockdown in Österreich gewirkt habe. Daher müsse man Deutschland nicht mehr als Hochrisikogebiet führen.

Köstinger: "Motivierendes Signal"

Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) begrüßte die Entscheidung angesichts der Bedeutung deutscher Urlauber für die österreichische Tourismusbranche: "Deutschland gehört mit rund 37 Prozent aller Nächtigungen in der Wintersaison zum größten und wichtigsten Herkunftsmarkt für unseren Tourismus. Dass wir aufgrund der hohen Infektionszahlen im November erneut als Hochrisikogebiet eingestuft wurden, war daher besonders bitter. Mit unseren erfolgreichen Sicherheitsmaßnahmen, der deutlich reduzierten Inzidenz und den bewährten Präventionskonzepten unserer Betriebe konnten wir den deutschen Nachbar davon überzeugen, Österreich wieder als sicheres Gebiet zu qualifizieren. Das ist genau der richtige Schritt und ein motivierendes Signal - vor allem für unsere Gastronomie- und Hotelleriebetriebe", hieß es in einer Aussendung.

Hochrisikogebiet seit November

Mitte November hatte Deutschland Österreich als Hochrisikogebiet eingestuft. Mit maßgeblichen Folgen für den Tourismus: Wer nicht geimpft oder genesen war, musste bei der Einreise nach Deutschland in Quarantäne. Für die unter 12-Jährigen war diese für fünf Tage verpflichtend.

Lage volatil

Laut Website des deutschen Außenamtes bleibt die Lage aber volatil: ""Aufgrund des dynamischen Infektionsgeschehens“ könne es erforderlich sein, „dass sehr kurzfristig neue Hochrisikogebiete und Virusvariantengebiete ausgewiesen werden“.

