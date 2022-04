Der Handel und der Tourismus zeigen sich nicht ganz zufrieden mit der am Donnerstag angekündigten neuen Maskenregelung. Auch die Gewerkschaft GPA fordert, dass die Maskenpflicht im gesamten Handel fällt. Die Opposition vermisst klare Ziele in der Corona-Politik und einen Plan für den Herbst.

ÖSTERREICH. Zwar begrüßt man das Ende der Maskenpflicht in Geschäften abseits des täglichen Bedarfs sowie in Hotels und der Gastronomie. Trotzdem bleibt es unverständlich, warum im Supermarkt weiterhin eine Maske getragen werden muss, aber in der Nachgastronomie ab Karsamstag keinerlei Maßnahmen mehr gelten sollen, wundert sich der Handelsverband.

Die Hoteliervereinigung kritisierte den "Wien ist anders"-Slogan. In Wien hat sich der Tourismus noch immer nicht einmal annähernd erholt. "Da haben wir besonders viel Aufholbedarf, hier dauert die Erholung am längsten. Da sollte sich die Stadt Wien dringend mit den Betroffenen zusammensetzen und ein Auswegszenario erarbeiten", fordert die Interessenvertretung am Donnerstag.

Aufgrund der bessere Lage in den Bundesländern wird die Corona-Ampel teilweise wieder auf orange geschaltet. Die Regierung reagiert mit Lockerungen der Maskenregeln und dem Aus für 2G.

Masken für Beschäftigte belastend

Barbara Teiber, Vorsitzende der Gewerkschaft GPA, fordert ein Ende der Maskenpflicht für Beschäftigte im Lebensmittelhandel mit Verweis auf deren Gesundheit: Diese sei enorm belastend. "Wenn aber jetzt zigtausende Leute bei Konzerten maskenlos Party machen dürfen, dann muss ein Ende der Maske auch für die Beschäftigten im Lebensmittelhandel drin sein", findet Teiber. Auch Handelsobmann Rainer Trefelik sieht es als Wermutstropfen, dass im Lebensmittelhandel, in Drogerien und Trafiken weiterhin Maske getragen werden müsse.

SPÖ vermisst Plan für Herbst

SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher blickt in die Zukunft und vermisst einen konkreten Plan für den Herbst: „Was ist unser Plan für den Herbst? Wie rüstet sich Österreich auf die nächste Welle? Wie gedenkt man die Impfquote zu heben?“ Dabei zweifelt Kucher an der Tauglichkeit der aktuell laufenden Impfkampagne, die "immer noch über alte Kanäle und Methoden versucht, neue Ziele zu erreichen".

Wie gedenkt man die Impfquote bis zum Herbst zu heben?, fragt sich SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher.

NEOS gegen "europäischen Sonderweg"

NEOS-Pandemiesprecher Gerald Loacker kritisiert den europäischen Sonderweg, den Österreich geht. „Österreich muss langsam raus aus dem Krisenmodus. Wir müssen endlich lernen, mit dem Virus zu leben. Das bedeutet auch, dass das Impfen in das Regelgesundheitswesen überführt wird. Auf Dauer Impfstraßen aufrechtzuerhalten, kommt uns viel zu teuer. Das ist in der aktuellen Situation auch nicht mehr verhältnismäßig“, sagt Loacker. Zudem sei nicht nachvollziehbar, dass der Grüne Pass für Dreifachgeimpfte nur zwölf Monate gilt. "Solange die EMA keine vierte Impfung empfiehlt, muss das Ablaufdatum weg“, fordert der NEOS-Politiker.

