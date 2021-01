Der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) bietet eine neue Onlineberatungen in zahlreichen Fremdsprachen an. Informationen zu aktuellen Corona-Maßnahmen wie etwa die Massentests oder die Corona-Impfung sollen so für alle zugänglich sein.

ÖSTERREICH. Das neue Format richtet sich an Migrantinnen und Migranten mit geringen Deutschkenntnissen. Trainer und Dolmetscherinnen und Dolmetscher des Integrationsfonds informieren mehrmals täglich im Rahmen von Online-Gruppenberatungen über aktuelle Regelungen rund um das Coronavirus.

Onlineberatung in mehreren Sprachen

So werden etwa Fragen beantwortet, wie "Wo kann ich mich mit, wo ohne Symptome testen lassen?", "Was passiert nach einer Testung?" oder "Wieso ist die Corona-Impfung sinnvoll?" Die Onlineberatungen dauern 60 Minuten und finden von Montag bis Freitag mehrmals täglich statt.

Anmeldungen sind direkt auf der Website des ÖIF unter www.integrationsfonds.at/onlinekurse möglich. Aktuell werden dort folgende Sprachen angeboten: Arabisch, Dari/Farsi, Somali und Englisch. Bei entsprechender Nachfrage sei geplant, auch in weiteren gängigen Fremdsprachen zu informieren, hieß es vom ÖIF in einer Aussendung.

„Mit diesen neuen Onlineberatungen stellen wir sicher, dass auch Migrantinnen und Migranten sowie Flüchtlinge mit mangelnden Deutschkenntnissen zu diesen Informationen kommen, damit jeder weiß, wie er sich im Kampf gegen die Pandemie beteiligen kann", so Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP). Sie appelliert an alle, diese Möglichkeit zu nutzen und auch im persönlichen Umfeld über die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung zu informieren. "Jeder muss seinen Beitrag leisten!“, so Raab.