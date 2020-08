Sensation im MotoGP: Der österreichische Motorrad-Hersteller KTM hat am Sonntag in Brünn seinen historisch ersten Rennsieg in der WM-Königsdisziplin MotoGP gefeiert.

ÖSTERREICH. Es ist ein lang ersehntes Ziel, das sich Österreichs Motorrad-Schmiede KTM nun erfüllt hat: In Brünn eroberte Brad Binder den ersten MotoGP-Sieg für den rot-weiß-roten Rennstall. Vier Jahre ist es her, als die erste KTM-Maschine in der MotoGP an den Start ging. Umso mehr freut man sich über die jetzige Sensation: Der Südafrikaner Brad Binder gewann den Grand Prix von Brünn.

24-Jähriger holt Sieg bei drittem Race



Es war der erst dritte Start des 24-Jährigen in der "Königsklasse". Er ist der erste Rookie seit Marc Marquez, dem in der Debüt-Saison ein Sieg gelingt. Rang zwei in Brünn holte Yamaha-Pilot Franco Morbidelli (It) vor Johann Zarco auf der Ducati.

Schüler an Minister Faßmann: "Haben Angst vor Schulstart"