Die heimischen Haushalte mussten 2021 fast 637 Millionen Euro mehr fürs Tanken zahlen. Gegenüber 2020 bedeutet das im Schnitt ein Plus von 18,8 Cent je Liter Diesel und 20,2 Cent je Liter Super.

ÖSTERREICH. Mit 1,233 Euro je Liter Diesel und 1,290 Euro für den Liter Super im vorläufigen Jahresdurchschnitt 2021 mussten Österreichs Autofahrer heuer für Kraftstoffe deutlich mehr ausgeben als 2020.

Laut den aktuellen Verbrauchswerten der Statistik Austria kam das Betanken eines privaten Diesel-Pkw (786 Liter pro Jahr) dieses Jahr im Schnitt um 148 Euro teurer als noch 2020. Für einen Benziner (625 Liter pro Jahr) zahlte man 2021 rund 126 Euro mehr an den heimischen Tankstellen. "In Summe mussten die österreichischen Haushalte auf Basis der Statistik Austria-Werte damit fast 637 Millionen Euro mehr für Sprit ausgeben", zieht der ÖAMTC am Donnerstag in einer Aussendung Bilanz. Auch gegenüber 2019, also vor Corona, zeigt sich 2021 ein Anstieg bei den Spritpreisen mit rund 22 Euro beim privaten Diesel und ca. 31 Euro für Benziner aufs Jahr gerechnet.

Jänner war günstigster Tankmonat, November am teuersten

Beim Super stiegen die Preise laut ÖAMTC von Jänner bis November laufend an – ebenso die Dieselpreise mit Ausnahme des einmaligen Preisrückgangs von Juli auf August. Der November war der teuerste Tankmonat 2021. Vor allem die gesunkene Ölpreise Ende November sind nun auch zögerlich an den heimischen Tankstellen angelangt.

Preisvergleich zahlt sich aus

Um im neuen Jahr den Geldbeutel zu schonen hat der ÖAMTC einen Tipp: Preise vergleichen und teure Tankstellen nach Möglichkeit meiden. Wie der diesjährige Vergleich zeigt, kann so viel gespart werden: Steuerte man 2021 die günstigsten Tankstellen statt jenen mit durchschnittlichen Preisen an, konnte man übers Jahr gerechnet rund 80 Euro beim Tanken von Super und ca. 112 Euro beim Tanken von Diesel sparen. "Wer günstig tankt, tankt damit zumindest einmal pro Jahr gratis", so ÖAMTC-Verkehrswirtschaftsexpertin Nikola Junick.

Die aktuellen Sprit-Preise finden sich auf www.oeamtc.at/sprit.