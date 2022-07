Bei einem Arbeitsunfall Montagmittag, 4. Juli zog sich ein 41-Jähriger eine schwere Augenverletzung zu.

FRAUENTAL. Ein 41-jähriger, im Bezirk Deutschlandsberg lebender Kroate war kurz nach Mittag, so gegen 12.20 Uhr, in einem Fleischverarbeitungsbetrieb damit beschäftigt, eine Schweinehüfte auszulösen. Dabei hantierte der Mann mit einem scharfen Messer und dürfte mit der Klinge an einem Knochen abgeglitten sein und sich selbst ins linke Auge gestochen haben.

In die Augenklinik eingeliefert

Der verletzte Kroate wurde – laut Angaben der Landespolizeidirektion Steiermark – nach dem folgenschweren Arbeitsunfall von den alarmierten Rettungskräften in die Augenklinik des LKH Graz eingeliefert.

