In Form eines Candlelight-Dinners gab es diesen Event schon früher. Am vergangenen Freitag rückte das Essen mit der Bezeichnung Lunch Table erstmal in die Mittagszeit. „Wir werden das auch wieder am Abend machen“, verriet Kathrin Hopfer, das mit dem Essen die Einladung an Angehörige der Hausbewohner verbunden ist. „Entscheidend“, so die Meinung der Hausleiterin, „sollen der gastliche Rahmen und der festliche Ablauf sein.“

Profunder Service

Zu diesem Zweck wurden Andrea, Anna, Michelle und Narges von der Fachschule für Land- und Ernährungswirtschaft Burgstall-St. Martin engagiert. Im feschen Dirndl kamen sie an die festlich gedeckten Tische, um sich um die Wünsche der Bewohner und Gäste zu kümmern. Die Menüfolge konnte sich sehen lassen, auf das hausgemachte Sulzerl mit Kernölvinaigrette auf Salatbouquet als Vorspeise folgte eine Schilcherrahmsuppe mit Schwarzbrotstangerl. Im Zwischengang gab es Zitronensorbet mit Holunderblütensirup, bevor beim Hauptgang zwischen rosa gebratenem Schweinefilet im Blätterteigmantel an Rosmarinsaft mit Pommes duchesse und Bohnenspeckbündeln und Türmchen von gebratenem Schafkäse auf Stampfkartoffeln und Zuckerschoten gewählt werden konnte. Als Nachspeise warteten schließlich Dessertvariationen. Als „Filetstück“ kann wohl auch der musikalische Auftritt von Adi Günther bezeichnet werden, der mit seinem Akkordeon für gute Stimmung und mit seinen Witzen für Lachsalven im Speisesaal sorgte.

Positive Reaktionen

„Ich komme fast täglich“, war es für Christa eine Selbstverständlichkeit, am Lunch Table teilzunehmen. „Der Mittagstermin ist besser“, fand sie es toll, dass nach der Pandemie wieder derartige Veranstaltungen durchgeführt werden können. Ähnlich positiv sah Michaela die Situation: „Wir sind mit der Betreuung sehr zufrieden“, freute sie sich, mit ihrer Großtante gemeinsam zu speisen.