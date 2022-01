Allen Grund, frohgemut in das neue Jahre zu gehen, hat die Freiwillige Feuerwehr Stainz. Sie wurde am 25. September 1872 gegründet, feiert heuer also ihr 150-Jahr-Jubiläum. Und das sehr gründlich: Das ganze Jahr über sind Veranstaltungen angesetzt, mit denen die Feuerwehrkameraden gleichermaßen die Wehr und den Ort Stainz in den Fokus rücken wollen. „Corona macht es nicht gerade leichter“, verrät HBI Robert Eibl, dass aktuell gerade die Haussammlung im Laufen ist.

Bereits drei Jahre nach der Gründung kam es in der Sauerbrunnstraße zum Bau des ersten Rüsthauses. Erste Brandschutzeinrichtungen – etwa die Handdruckfeuerspritze für fünf Personen und zwei Pferde – wurden bereits unter Erzherzog Johann installiert. 1909 – im Zuge des Baus der Wasserleitung – stellte die Gemeinde dreißig Hydranten im Ort, bevor sich die Wehr 1927 über die erste Motorspritze freuen konnte. Das erste Rüstauto (Puch VIII) kam 1932 zur Wehr, ein Jahr davor wurde die Hornalarmierung von einer Sirene am Rathausdach abgelöst.

Blick auf die Geschichte

Nach Kriegsende stellte sich die Wehr personell und materiell neu auf. Im Jahr 1952 wurde das Rüsthaus umgebaut. Stichwort Rüsthaus: 1978 bezog die Feuerwehr ihr neues Rüsthaus in der Grazer Straße, 2003 dann in ihr neugeschaffenes Domizil an der Umfahrungsstraße um. Heute stellt sich die Freiwillige Feuerwehr Stainz als moderne, gut ausgestattete und motivierte Einsatzorganisation dar. „Die Mannschaft ist unser Kapital“, weiß Robert Eibl, dass die beste maschinelle Ausstattung ohne gut geschulte Kameraden wenig Schlagkraft besitzt.

Ein Blick auf das Jahresprogramm lohnt sich. Den Auftakt macht das Maibaum aufstellen Ende April, bevor am 7. Mai mit dem Sicherheitstag beim Rüsthaus ein echter Höhepunkt folgt. Einsatzorganisationen wie Wasser-, Bergrettung, Hundestaffel, Polizei, Grünes & Rotes Kreuz und Feuerwehr werden ihre Fertigkeiten unter Beweis stellen. In einem erfolgt die Segnung der bereits im vergangenen Frühjahr in Betrieb genommenen Drehleiter.

Gute Ausstattung

Das Parkfest am 2. Juli soll wieder viele Besucher in den Bahnhofpark locken. Als nächster Höhepunkt ist der Bereichsfeuerwehrtag am 10. September mit allen Wehren des Bereiches Deutschlandsberg vorgesehen. Blickfang für die hoffentlich vielen Zuschauer wird das Defilee auf dem Hauptplatz sein. Seinen Abschluss findet das Jubiläumsjahr am 25. September mit dem offiziellen Festakt im Refektorium. Die große Festschrift für alle Gäste ist bereits in Arbeit.

„Wir hoffen, es lassen sich alle Veranstaltungen so durchführen, wie wir es geplant haben“, schaut der Kommandant optimistisch in das Festjahr. Eine Corona-Einschränkung wäre schließlich nicht nur für die Organisation, sondern auch für die Wehrkasse schlecht.