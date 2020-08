Kürzlich eröffnete Hartlauer das neu umgebaute Geschäft in Deutschlandsberg in der Frauentaler Straße 1. Zahlreiche Neuheiten warten am erweiterten, 372m² großen Standort auf alle Kunden.

DEUTSCHLANDSBERG. Das Team rund um Geschäftsleiterin Sonja Baumgartner freut sich, seine Kunden am neu umgebauten Standort begrüßen zu dürfen. „Das neue Geschäft findet tollen Anklang und bietet uns nun die Möglichkeit, dass wir unseren Kunden in den vier Unternehmensbereichen Foto, Handy, Optik und Hörgeräte eine noch größere Auswahl an Hartlauer-Produkten mit kompetenter Beratung und Service bereitstellen können.“

Ein Plus an Platz und Service



Neben allen Netzbetreibern beinhaltet der neue Ladenbau natürlich auch noch mehr Platz für die Sortimentsvielfalt bei Smartphones, Tablets, Smartwatches und vielem mehr. „In unserem modern ausgestatteten Geschäft finden wir für jeden Kunden genau das Richtige“, ist sich Sonja Baumgartner sicher.

Stolz ist man auch über die Erweiterung auf insgesamt drei Hörstudios: Das umfassende Serviceangebot schätzen Stammkunden und Neukunden zugleich und die Nachfrage steigt. „Egal ob es um das Einrichten vom Smartphone oder der Smartwatch geht, man seine persönlichen Schätze wie Dias oder Fotos digitalisieren lassen möchte oder ob es um ein abgestimmtes Brillen- oder Hörgeräteservice geht – unsere Kunden nehmen mehr und mehr die von uns angebotenen hausinternen Services in Anspruch,“ betont Sonja Baumgartner.