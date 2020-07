Knapp 19 Jahre lenkte Landesfeuerwehrrat Helmut Lanz die Geschicke des Feuerwehrbezirkes Deutschlandsberg. Nach exakt 7043 Tagen in Amt zunächst als Bezirksfeuerwehrkommandant und später als Bereichsfeuerwehrkommandant übergab Helmut Lanz die laufende Geschäftsführung des Bereichsfeuerwehrverbandes an seinen Stellvertreter.

Die im steiermärkischen Feuerwehrgesetz vorgesehene Altersgrenze von 65 Jahren für gewählte Funktionen war für Helmut Lanz nämlich genau an jenem Tag erreicht. Da die für Anfang Juli 2020 geplante Ersatzwahl eines neuen Bereichsfeuerwehrkommandanten coronabedingt nicht stattfinden konnte, führt nun bis zur für September geplanten Neuwahl Bereichsfeuerwehrkommandantstellvertreter BR Josef Gaich die Geschäfte des Bereichsfeuerwehrverbandes.

So kennt man ihn: Helmut Lanz ist jetzt seit nicht weniger als 39 Jahre im Dienste der Freiwilligen Feuerwehren.

Eine starke Persönlichkeit im Feuerwehrwesen

Helmut Lanz, der 1975 in die FF St. Ulrich im Greith eingetreten und nach wie vor Mitglied ist, qualifizierte sich rasch für Führungsaufgaben innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr. Schon 1981 übernahm er das Kommando seiner Stammfeuerwehr, im November 1991 wurde er schließlich zum Bezirksfeuerwehrkommandantstellvertreter gewählt. 2001 übernahm er von seinem Vorgänger ELFR Alfred Smolana die Führung des Feuerwehrbezirkes Deutschlandsberg, mit seinen inzwischen 63 Freiwilligen und sechs Betriebsfeuerwehren. Gekrönt wurde seine Feuerwehrlaufbahn im Jahr 2018, als er zum Landesfeuerwehrrat ernannt wurde und für die Agenden des Ausbildungswesens auf Landesebene zuständig geworden ist. Darunter ist auch eines seiner Steckenpferde gefallen, nämlich das Bewerbswesen. Aber auch schon zuvor engagierte sich Lanz auf Landesebene im Landesverleihungsausschuss, dessen Mitglied er 2003 gworden ist und dessen Vorsitz er drei Jahre später übernommen hat.

39 Jahre im Dienste der Feuerwehr

In dieser langen Zeit von 39 Jahren, in der Helmut Lanz Führungsaufgaben in der Feuerwehr wohrgenommen hat, gab es in vielen Bereichen große Veränderungen, sei es hinsichtlich der Technik oder der Ausbildung, aber auch im Sachen Organisation. Viele Entwicklungen und Veränderungen wurden von Helmut Lanz in dieser Zeit mitgeprägt. Für seine Verdienste wurde er dafür auch mit zahlreichen Auszeichnungen bedacht, bis hin zum Großen Ehrenzeichen mit dem Stern Gold des Landesfeuerwehrverbandes Steiermark und dem Großen Silbernen Ehrenzeichen des Landes Steiermark.

"Handschlag" in Zeiten von Corona: Helmut Lanz (l.) und Josef Gaich sind sich bei der offiziellen Übergabe des Amtes im Bereichsfeuerwehrverband Deutschlandsberg einig.

Im Feuerwehreinsatzzentrum Deutschlandsberg

Nach exakt 7043 Tagen in Amt und Würden als zunächst Bezirks- und später Bereichsfeuerwehrkommandant übergab Helmut Lanz am Abend nun die laufende Geschäftsführung des Bereichsfeuerwehrverbandes an BR Josef Gaich. Dazu fanden sich neben Gaich auch die weiteren Mitglieder des Bereichsfeuerwehrkommandos im Feuerwehreinsatzzentrum in Deutschlandsberg ein. Als erstes kleines Dankeschön für sein Wirken überreichte Josef Gaich Helmut Lanz einen Geschenkskorb. Eine offizielle Verabschiedung aus seiner Funktion wird bei einer der nächsten möglichen Veranstaltungen auf Bereichsebene nachgeholt werden.