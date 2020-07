Neubau im Konflikt um zwei Pflegeeinrichtungen in Groß St. Florian und Wettmannstätten: Der Kastanienhof wird ausgebaut.



GROSS ST. FLORIAN. In Groß St. Florian entsteht eine neue Senioreneinrichtung: Am 28. Juli setzt "Pflege mit Herz" den Spatenstich für einen Neubau des Kastanienhofs. Der stand vor nicht allzu langer Zeit noch vor der Schließung, nun wird ein neues Haus zur Vergrößerung errichtet. Das neugebaute Haus wird dem modernsten Standard entsprechen und 56 Einzelzimmer sowie vier Doppelzimmer bieten, womit das Seniorenheim auf 64 Plätze (bisher 32) verdoppelt wird. Es wird auch ein Café geben, das auch Gäste von außerhalb bewirten wird. Bis Juli 2021 soll der Neubau abgeschlossen sein.

Umzug aus Wettmannstätten

Durch den Neubau wird die Modernisierung der Betreuung von Menschen mit Behinderungen ermöglicht, die bislang im Akazienhof in Wettmannstätten waren. Sie werden in die bestehenden, dann renovierten Räumlichkeiten des alten Kastanienhofs in Groß St. Florian umsiedeln. Der Akazienhof in Wettmannstätten wird ebenfalls fortgeführt und wird zukünftig 74 Seniorenpflegeplätze anbieten. Der Umzug löste einen Konflikt zwischen Betreiber und Eltern der Betreuten aus, auch ein Neubau in Gleinstätten stand dabei im Raum:

Elternverein steigt für neues Projekt auf die Barrikaden

Die neue Wohnsituation und die Tageswerkstätten, die weiterhin zur Verfügung stehen, sollen den Betreuten und ihrem 50-köpfigen Mitarbeiterteam eine langfristig rechtssichere Perspektive bieten. "Am neuen Standort samt guter Infrastruktur und der Einbindung in die Gemeinde Groß St. Florian wird die Inklusion der Betreuten deutlich verbessert sein", heißt es vonseiten der Betreiberin. Bauherrin und Betreiberin ist die in der Steiermark ansässige "Pflege mit Herz", die Teil der deutschen Renafan Group ist. Errichtet wird der Neubau von der KBG Altenheim Errichtungsgesellschaft mbH aus Mooskirchen.