Dank dem beherzten Einsatz einer Tierfreundin in Preding konnte ein Rehbock aus einer lebensbedrohlichen Situation gerettet werden.

In der Vorwoche entdeckte die Tierfreundin Jenny Vogl aus Preding einen Rehbock, der sich im Zaun verfangen hatte und verzweifelt um sein Freikommen kämpfte. Eine Annäherung zur Befreiung wäre für eine Einzelperson lebensgefährlich gewesen. So verständigte sie die Jäger der Umgebung. Nach kurzer Zeit waren der benachbarte Bezirksjägermeister Hannes Krinner und der Revierjäger Wolfgang Sackl zur Stelle.

Gemeinsam für das Tierwohl

"Mit vereinten Kräften ist es uns gelungen, durch allmähliches Verkürzen des Drahtes immer näher an das verschreckte Tier heranzukommen", so der Bezirksjägermeister. Die beiden Weidmänner haben Jacken über das Tier geworfen, um es zu beruhigen. So konnte der Bock festgehalten werden, um die zahlreichen Drahtreste im Geweih zu entfernen und es ungehindert wieder in die Freiheit zu entlassen.

"Das war vorbildlich. Wir waren gleich am nächsten Tag bei Jenny Vogl, um uns mit für die rasche Verständigung und für die Mithilfe namens der Jägerschaft zu bedanken", so Bezirksjägermeister Hannes Krinner und Revierjäger Wolfgang Sackl.