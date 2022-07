Wenn der Sommer kommt, spürst du neue Kraft! Nach dem „In The Summertime“ von Mungo Jerry in deutschem Text hieß Schulleiter Christian Kümmel Schüler, Eltern, Einsatzorganisationen mit Hausherrn HBI Markus Kainz und Bürgermeister Walter Eichmann zum Sicherheitstag willkommen. „Wir werden Einiges zu sehen bekommen“, bedankte er sich bei den Feuerwehren des Schulsprengels (Grafendorf, Graggerer, Kraubath, Mettersdorf, Neudorf, Stainz, Wetzelsdorf), dem Grünen Kreuz Steiermark und dem Elternverein für ihr Engagement.

„Wie viele Tage haben wir heute zur Hälfte des Jahres?“, wartete Bürgermeister Walter Eichmann zunächst mit einer Rechenaufgabe auf. Um danach den Sicherheitstag als eine vorbildliche Einrichtung zu bezeichnen, die den Leistungsumfang der Blaulichtorganisationen aufzeige. Den Kindern, Eltern und Lehrern wünschte er schöne Ferien.

Sattelfest auch in Englisch

Zunächst war es aber noch nicht so weit, zuerst mussten die Kinder zeigen, was in ihnen steckt. Die „Flötenmäuse“ präsentierten sich ebenso souverän wie die Englisch-Klasse: Jumping on the floor, Jackie on the door! In den Dank an die Kinder schloss Christian Kümmel das Lehrerteam Astrid Bauer, Magdalena Cernoch, Nina Christof, Veronika Langmann und Nina Zuzanek ein.

Die Aufgaben der einzelnen Wehren listete Mettersdorf-Kommandant Markus Kainz auf. „Das Martinshorn ist das Zeichen zum Wechsel“, ließ er wissen, dass pro Station etwa zwanzig Minuten anzusetzen sind. Seinen Dank richtete er an die Firmen Fleischerei Fritz und Getränke Lenz für die Beistellung der Lebensmittel. „Vielleicht habt ihr später einmal Interesse, der Feuerwehr beizutreten“, machte er Werbung in eigener Sache.

Zwanzig Minuten pro Station

Danach schwärmten die Kinder – gekennzeichnet durch unterschiedliche Armbänder – zu den Stationen aus. Etwa zu Strahlrohr-Übungen bei der FF Grafendorf, der Bekämpfung eines Fettbrandes bei den FF Neudorf und Kraubath, dem Verhalten bei einem Verkehrsunfall bei den Wehren Graggerer und Wetzelsdorf, beim neuen Einsatzfahrzeug der FF Mettersdorf und der Drehleiter der FF Stainz. Überall standen die Kameraden für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung. Das galt auch für das Team des Grünen Kreuzes, das ein Erste Hilfe-Szenario nach einem Verkehrsunfall darstellte.