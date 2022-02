Kerzensegnungen:

Mit dem Fest Maria Lichtmess am 2. Feber endet die 40-tägige Weihnachtszeit. An diesem Festtag werden in der Kirche auch die Kerzen gesegnet, die für besondere Anlässe dienen.

Süße Krapfen:

Der Duft nach Germteig und frisch gebackenen Krapfen liegt jetzt in der Luft. Flaumige, süße Träume werden in vielen Küchen nun wieder Wirklichkeit. Die Lichtmesskrapfen gelten vielerorts als Glücksbringer, die das Hausdach vor Sturmschäden bewahren sollen.

Auch am Faschingssamstag werden noch einmal runde Germkunstwerke gebacken.

Früher wurden Krapfen, die nach der Faschingszeit übrig blieben, auf einen Weidenzweig aufgefädelt und während der Fastenzeit aufgehängt. Bis Ostern wurde nämlich nichts gegessen, was aus Schweinefett herausgebacken wurde.

Das Tageslicht nimmt nun deutlich zu!

Zu Weihnachten a Muckngahn (ein Mückenschritt), zu Neujahr a Hahnentritt, zu Heilig Drei Könige a Hirschensprung und zu Maria Lichtmess a ganze Stund. Dieser alte Spruch zeigt sehr gut um wieviel der lichte Tag seit der Wintersonnenende bereits wieder zugenommen hat!

Ein alter Bauernfeiertag:

Früher galt dieser Tag als traditioneller Bauernfeiertag. Mägde und Knechte erhielten an diesem Tag ihren Jahreslohn und konnten auch die Dienststelle wechseln, also ist es auch kein Wunder, dass es für diesen besonderen Tag sehr viele "Wettervorhersagen" gibt!

Wetterregeln:

Ist's an Lichtmess hell und rein, wird's ein langer Winter sei. Wenn es aber stürmt und schneit, ist der Frühling nicht mehr weit

Lichtmess im Klee, Ostern im Schnee

Der Lichtmess-Sonnenschein bringt großen Schnee herein.

Ist's Lichtmess licht, geht der Winter nicht.

Lichtmess trüb - ist dem Bauer lieb

Wenn zu Lichtmess die Sonne glost gibt´s im Februar viel Schnee und Frost.

Lichtmess verlängert den Tag um eine Stunde für Menschen, Vögel und Hunde.

Nach Lichtmess kann der Bauer Eier und Milch haben.

Scheint zu Lichtmess die Sonne heiß, gibt´s noch sehr viel Schnee und Eis.

Vor Lichtmess Lerchengesang, macht um den Lenz mich bang.

Wenn der Nebel zu Lichtmess fällt, wird´s gewöhnlich sehr lange kalt.

Wenn es zu Lichtmess stürmt und tobt, der Bauer sich das Wetter lobt.