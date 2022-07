Die ausgezeichneten Produkte aus dem AMA-Genussregion-Betrieb Kainacher in Eibiswald

sind in aller Munde.

EIBISWALD. Ob Kürbiskernöl, Eier aus Bodenhaltung oder Frischfleisch- und Selchspezialitäten von den hauseigenen Schweinen: Wer eine herzhafte Jause aus der Region mit vollem Geschmack auftischen will, der ist bei der Familie Kainacher in Haselbach/Eibiswald goldrichtig.

Auszeichnung bei Spezialitätenprämierung

Das hat nun auch die Spezialitäten-Landesprämierung 2022 der Landwirtschaftskammer gezeigt: Je einmal Gold für Trockenwürstel und Selchfleisch gab es für die Kainacher-Produkte. "Außerdem ist unser Antoniusschinken prämiert worden", freut sich Anton Kainacher.

Das hat seinen guten Grund: "Den Großteil des Futters für die rund 160 Schweine erzeugen wir selbst. Die gut 15 Hektar Ackerflächen werden mit steirischem Ölkürbis, Winterweizen und Mais zur Schweinefütterung unterschiedlich besät. Wir verfüttern also nur zertifiziert gentechnikfreies Futter mit einem auf 40 Prozent verringerten Maisanteil", erklärt Kainacher und ergänzt: "Unsere Schweine erreichen eine Gewicht von circa 130 bis 140 Kilogramm."

Familienbetrieb mit Tradition

Die Tiere werden seit Jänner 2020 vor Ort am Hof geschlachtet, also ganz ohne Transportweg. Das Unterbinden von Stress für die Tiere und das ausgesuchte Futter sind maßgebliche Faktoren, die sich auf die fleischliche Qualität auswirken.

"Unser Hof wird als Familienbetrieb geführt und umfasst ca. 15 Hektar. Der Großteil des Futters wird am selbst erzeugt. Außerdem werden die Tiere stressfrei am Hof geschlachtet, also ganz ohne Transportweg was sich auf die Qualität unserer Produkte positiv ebenso auswirkt wie auf die CO2-Bilanz."

Anton Kainacher

Regionalität hat auch bei den Ferkeln Vorrang, die bei einem benachbarten Betrieb angekauft werden. Inge Kainacher ist Betriebsführerin und die gute Seele des Hauses, die Küche, Haushalt, Stall und Hofgestaltung gemeinsam mit Schwiegertochter Anna schupft.

Vom Vater Anton zum Sohn Anton Kainacher

Ihr Mann Anton Kainacher sen. muss nach einem Herzinfarkt etwas kürzer treten und ist seither für Kommunikation und Marketing zuständig. Er steht mit seinem Erfahrungsschatz Sohn Anton zur Seite, der schon als junger Mann neben seinem Angestellten-Job in Eibiswald am Hof mithalf. 2008/09 holte er den land- und forstwirtschaftlichen Facharbeiter nach und ist seit 2016 zu 100 Prozent am Hof.

Anton konzentriert sich auf die Fleischverarbeitung und Direktvermarktung. Ihm zur Seite steht seine Frau Anna, die er vor zehn Jahren geheiratet hat.

Seit Herbst 2019 ist die Kindergartenpädagogin ganz in den Betrieb eingestiegen und richtet ihr Augenmerk auf Verkauf und Entwicklung bzw. die Einführung neuer Produkte.

Bekenntnis zur AMA Genussregion

Die Familie Kainacher ist schon von Beginn an bei der AMA-Genussregion dabei, und das aus Überzeugung, wie Anton Kainacher betont: "Für uns ist es wichtig, dass Qualität geprüft und auch bestätigt wird. Mit dem AMA Gütesiegel bzw. der Genussregion ist diese Tranparenz gegeben."



