Anton Halm ChOrchester spielt in der Josefikirche

Herbstlich bunt ist das Programm des Anton Halm ChOrchesters beim Konzert am Sonntag, dem 22. Oktober: Von bekannten Liedern aus alten Zeiten wie Volksweisen aus dem 17. und 19. Jahrhundert über Volks- und Kunstlieder aus der Weststeiermark oder von Brahms bis hin zu geistlichen Raritäten färben sich die musikalischen Blätter in der Josefikirche hoch über den Dächern von Schwanberg. Werke von Brahms, Gastoldi, Halm, Hassler, Ravel, Schütz, Waltl uvm. werden aufgeführt. Zum festlichen Abschluss erklingt Beethovens Ode an die Freude in einer Fassung für Chor- und Kammerorcherster. Das Konzert des Anton Halm ChOrchesters beginnt um 17 Uhr in der Schwanberger Josefikirche. Karten sind unter 0676/6117303 oder anton.halm.gesellschaft@gmail.com sowie bei allen Mitwirkenden erhältlich. Von der Pfarrkirche Schwanberg zur Josefikirche gibt es einen kostenlosen Shuttledienst.