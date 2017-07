26. Internationale Belcantoakademie in Deutschlandsberg

21.07.2017, 16:23 Uhr

Von 1. bis 15. August wird die Bezirksstadt Deutschlandsberg wieder zum Hotspot für Operngesang im Rahmen der 26. Internationalen Belcantoakademie I.S.O.

DEUTSCHLANDSBERG. Mit dem internationalen Gesangswettbewerb "Feruccio Tagliavini" ist die Bezirksstadt Deutschlandsberg jetzt seit über 20 Jahren ein Fixpunkt auf der Landkarte für angehende Opernstars aus aller Welt. Um diesen Weg beschreiten zu können, ist die internationale Belcantoakademie ein guter Tipp, die auch diesem Sommer in der Bezirksstadt Deutschlandsberg eine ganz besondere Note verleihen wird. Unter der Leitung von Dozent Vittorio Terranova, seines Zeichens international gefeierter Tenor und Gesangspädagoge, wird dieser Sommerkurs für Operngesang heuer zum 26. Mal abgehalten, nämlich von 1. bis 15. August in der Musikschule Deutschlandsberg. Als Organisatorinnen zur Seite stehen ihm die Geschwiester Elisabeth und Christina Schubert. Durchgeführt wird diese Akademie von I.S.O. in Kooperation mit der Stadtgemeinde Deutschlandsberg, der Musikschule Deutschlandsberg und dem Tourismusverband Schilcherheimat Deutschlandsberg.



Zum Abschluss ein Arienabend

Vittorio Terranova leitet seit 1992 die Belcantoakademie und seit 1995 den in Deutschlandsberg und Graz durchgeführten „Internationalen Gesangswettbewerbes Ferruccio Tagliavini“.Der große Arienabend mit Abschlusskonzert der Kursteilnehmerinnen und Teilnehmer findet am 15. August um 19.30 Uhr im Rathauspark statt - bei Schlechtwetter im Laßnitzhaus.