40 Jahre und kein bisschen leise

12.05.2017, 20:15 Uhr

Die Wolfram Berg- und Hüttenkapelle St. Martin i. S. feiert ihr 40jähriges Bestehen mit dem großen Bezirkmusikfest vom 30. Juni bis 2. Juli.



Aus zwei mach eins



Sulmtaler Tracht und Bergkittel



Dreimal "Steirischer Panther" und einmal die „Robert Stolz Medaille“

St. MARTIN IM SULMTAL. Die Wolfram Berg- und Hüttenkapelle St. Martin i. S. zählt zu den jüngsten der 23 Musikvereine im Bezirk Deutschlandsberg. Heuer feiert der Klangkörper sein 40jähriges Bestandsjubiläum. Dabei darf man auf die beiden Musikvereine nicht vergessen, aus der die Wolfram Berg- und Hüttenkapelle hervorgegangen ist, nämlich die Ortsmusik St. Martin i. S. und die Bergkapelle Pölfing-Bergla.Bei der Ortsmusik kann ein musikalisches Vereinsleben bis weit ins vorige Jahrhundert zurückverfolgt werden. Wenn leider erste Aufzeichnungen fehlen, ist doch bekannt, dass es bereits 1875 musikalische Tätigkeiten gegeben hat.Die Bergkapelle Pölfing- Bergla wurde 1919 als „Knappenmusik und Gesangsverein Haraldschacht“ in Kalkgrub gegründet. Nach der Stilllegung des Werkes Kalkgrub im Jahre 1931, übersiedelte diese Kapelle nach Pölfing-Brunn und von dort, nach Aufnahme der Förderung 1952, nach Bergla.Von da an hatte die Bergkapelle Pölfing- Bergla, wie sie nun genannt wurde, bis zur Schließung 1976 ihren Platz. Um eine gänzliche Auflösung der Bergkapelle, die zur Wolfram - Hüttenkapelle umbenannt wurde, zu verhindern und eine starke Musikkapelle in St. Martin zu erhalten, kamen Fusionsgespräche auf. 1977 wurde über diese Fusionierung abgestimmt. Der Vereinsname sollte „Berg- und Hüttenkapelle St. Martin i. S.“ lauten. Das war die Geburtsstunde der Berg- und Hüttenkapelle St. Martin im Sulmtal.Als Vereinskleidung wurde für örtliche Veranstaltungen die „Sulmtaler Tracht“ verwendet.Für Ausrückungen außerhalb von St. Martin wurde der Bergkittel mit Schachtmütze und Kalpak mit grünem Federbusch ausgewählt. In der kurzen Vereinsgeschichte gastierte die Berg- und Hüttenkapelle St. Martin i. S. neben Orts- und Bezirksveranstaltungen auch als Repräsentant des Unternehmens„Wolfram Bergbau und Hütten GmbH“ bei Jubiläumsfeiern in Österreich und Deutschland. "Da wir dem Dachverband der österreichischen Berg-, Hütten- und Knappenvereine angehören, nimmt unser Musikverein bei Bergmännischen Veranstaltungen im In- und Ausland teil", erklärt Obmann Karl-Heinz Sommer.Weiters kann der Musikverein auf zahlreiche Ausrückungen bei internationalen Sportveranstaltungen zurückblicken. Die Berg- und Hüttenkapelle nimmt auch an Konzert- und Marschwertungen sowie an der Polka-, Walzer-Marschwertung teil, bei der im Oberstufenniveau und im Kunststufenniveau sehr gute bzw. ausgezeichnete Erfolge erzielt worden sind.In den Jahren 1996, 2009, 2014 wurde dem Musikverein der „Steirische Panther “ und 2014 die „Robert Stolz Medaille“ für ausgezeichnete Erfolge bei Konzert- und Marschwertungen verliehen. Auch im Jubiläumsjahr steht für unseren Musikverein wieder der „Steirische Panther“ sowie die „Robert Stolz Medaille“ an.

Vereinsfahne und Musikheim

Auftritte im Jahreslauf

Funktionäre der Wolfram Berg- und Hüttenkapelle seit 1977

Bezirksmusikfest zu 40 Jahre Wolfram Berg- und Hüttenkapelle

Erwähnenswert ist, dass der Musikverein seit 1981 im Besitz einer eigenen Vereinsfahne ist. Diese wurde von der Geschäftsführung der Fa. Wolfram unter dem Präsidenten Komm.-Rat Othmar Rankl gestiftet. "Seit 2004 sind wir in der glücklichen Lage, ein eigenes Musikheim zu besitzen, worauf die Musiker sehr stolz sind", so Obmann Karl-Heinz Sommer. Ein Jahr darauf wurde vom Vorstand gemeinsam mit der Gemeindevertretung von St. Martin beschlossen, dass die „Sulmtaler Tracht“ nicht mehr erneuert wird und wir daher nur mehr mit dem in unserem Heimatland so traditionellen Bergkittel auftreten. Die Nachwuchsarbeit muss in jedem Verein eine wichtige Rolle spielen. Gott sei Dank interessieren sich in der Gemeinde St. Martin im Sulmtal sehr viele Kinder und Jugendliche für Musik und zeigen Bereitschaft, ein Musikinstrument zu erlernen.Mit dem Projekt der Orchesterklasse in der Volksschule in Zusammenarbeit mit der Gemeinde und der Schule lernen die Schüler ihre ersten musikalischen Schritte. Die treibenden Kräfte sind dabei Schuldirektor Franz Assl und Musikschullehrer und Kapellmeisterstellvertreter Paul Teschinegg.2016 wurde, um die Verbundenheit zur Wolfram Bergbau und Hütten AG zu zeigen, der Vereinsname auf „Wolfram Berg- und Hüttenkapelle St. Martin im Sulmtal“ geändert. Nicht wegzudenken ist die Wolfram Berg- und Hüttenkapelle aus dem kulturellen Leben der Gemeinde und Pfarre im Jahreskreis. Sie hat sich auch in den 40 Jahren ihres Bestehens zu einem der führenden Klangkörper des Bezirkes Deutschlandsberg entwickelt.Die Wolfram Berg- und Hüttenkapelle setzt sich derzeit unter der Führung von Kapellmeister Franz Waltl und Obmann Karl-Heinz Sommer aus 64 Musikerinnen und Musikern zusammen, davon 38 unter 30 Jahren alt.Herbert Oprießnig: 1977 - 1978Rudolf Teschinegg: 1978 - 1994Franz Assl: 1994 - 1997Franz Waltl: seit 1997Adolf Koörrösi: 1977 - 1979Franz Painsi: 1979 - 1993Erich Friessnegg 1993 - 2002Karl-Heinz Sommer: seit 2002Werner Spross: 1977- 1979Othmar Rankl: 1979- 1992Manfred Spross: 1992 - 2000Günter Kessler: 2000 - 2003Burghard Zeiler: 2003 - 2011Andreas Bock: seit 2011Dieses runde Jubiläum wird natürlich würdig gefeiert, nämlich beim Bezirksmusikfest von 30. Juni bis 2. Juli am Kirtaplatz. Am 30. Juni wird um 20 Uhr die Jubiläums-CD der Wolfram Berg- und Hüttenkapelle St. Martin im Sulmtal präsentiert.Im Anschluss daran spielen um 22 Uhr "Vlado Kumpan und seine Musikanten" auf.Weiter geht's am 1. Juli mit dem Bezirksmusik und dem Einmarsch der Gastkapellen um 17 Uhr und dem Konzert der "Hoagascht Böhmische".Der dritte Tag, also am 2. Juli, startet um 10 Uhr mit einem Gottesdienst gefolgt von einem Frühschoppen mit bergmännischem Brauchtum und einer Bergparade mit Bergkapellen und Knappvereinen um 13 Uhr.Karten sind im Vorverkauf bei allen Musikerinnen und Musikern erhältlich sowie bei Ö-Ticket.Der Reinerlös kommt der kulturellen Jugendförderung zugute.