Frühjahrsputz 2017 in der Gemeinde St. Peter im Sulmtal

26.04.2017, 15:58 Uhr

Ob Erwachsene oder Volksschulkinder: Beim Frühjahrsputz in St. Peter im Sulmtal waren sämtliche Generationen im Einsatz für eine saubere Umwelt.



Eine Wäschespinne



Von Kindesbeinen an

ST. PETER IM SULMTAL. Die Gemeinde St. Peter i. S. beteiligte sich auch heuer an der Aktion „Saubere Steiermark“. Im diesem Jahr nahmen unter anderem die Feuerwehrjugend der FF St. Peter i. S., sowie eine Abordnung der Berg- und Naturwacht Schwanberg teil, sodass man mit insgesamt 27 Personen die Aktion starten konnte. In mehrere Gruppen aufgeteilt, machten sich die Beteiligten in verschiedene Gebiete der Gemeinde auf, um die Natur zu säubern.Den „größten“ Fund machte dabei die Feuerwehrjugend, die im Uferbereich der Schwarzen Sulm eine Wäschespinne entdeckt hat. Nach dem eifrigen Sammeln haben sich viele Säcke mit Müll gefüllt und konnten zur weiteren Verwertung in den Bauhof gebracht werden. Anschließend hat die Gemeinde St. Peter i. S. die Teilnehmer zu einem Mittagessen ins GH Windhager eingeladen. Bgm. Maria Skazel bedankte sich zum Abschluss persönlich bei allen Freiwilligen für Ihren Einsatz und betonte, wie wichtig die Arbeit der Ehrenamtlichen ist.Auch die Volksschule St. Peter i. S. war aktiv beim Müllsammeln dabei:Alle vier Klassen der Volksschule St. Peter i. S., also insgesamt 60 Kinder haben mit ihren Lehrerinnen an der Aktion „Saubere Steiermark“ teilgenommen. Gemeinsam war man im Gemeindegebiet von St. Peter i. S. unterwegs, um die Umwelt vom Müll zu befreien. Die Kinder waren wieder voller Begeisterung dabei!Außerdem haben Amalia und Bernd Kohlfürst von der Berg-und Naturwacht Schwanberg die Kinder begleitet. Gedankt sei auch Schulleiterin Ingrid Kügerl und ihren Lehrerinnen für die Mitarbeit.